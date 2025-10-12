Daniel Arroyo

Emergencia en discapacidad: "No es impacto fiscal, es deuda del Estado"

El diputado nacional y presidente de la comisión donde se originó la ley dice que el artículo 2 del decreto que promulgó y a la vez suspendió la norma es inconstitucional. Y advirtió que en este contexto crece la desigualdad entre quienes pueden pagar un plus a prestadores y quienes dependen del Estado.