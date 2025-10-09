Diputados logró emplazar a funcionarios, la incógnita es si asistirán a la cita
En comisiones se avanzará sobre proyectos relacionados con Francos por la no aplicación de la emergencia en discapacidad. Caputo, convocado para el miércoles por el acuerdo con EE.UU. Piden que Karina Milei y Lugones expongan sobre los supuestos pagos irregulares vinculados con Andis.
La cámara citó a funcionarios del Poder Ejecutivo.
El fin de semana largo, con el feriado que dispuso el gobierno nacional para este viernes, será un mojón en la actividad legislativa; al menos de la Cámara de Diputados de la Nación que viene de celebrar una sesión larguísima desde el mediodía del miércoles hasta entrada la madrugada del jueves, y tiene en agenda varios temas complejos para la semana próxima.
Si bien el debate por la modificación del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que busca poner límites en el uso de esta herramienta para que se ajuste a casos excepcionales, se llevó buena parte del debate, no fue el único tema abordado en la reunión extraordinaria. Igual, la norma fue aprobada en general pero modificada en particular, de manera que deberá volver al Senado para un nuevo tratamiento.
Pero, en medio de la campaña electoral de cara a las legislativas del 26 de octubre que ya transita las últimas semanas, para el martes y miércoles próximos se esperan días de ajetreo en comisiones de la Cámara baja, también como resultado de la sesión del miércoles/jueves.
Plenario
Para el martes a las 13 se aprobó un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales (que preside Nicolás Mayoraz) y Peticiones, Poderes y Reglamento (a cargo de Silvia Lospennato) para evaluar 5 proyectos vinculados con el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, que van desde un pedido de informes a una moción de censura (que podría terminar en su remoción), pasando por la interpelación.
Todos los proyectos se relacionan con la decisión del gobierno de promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad (sancionada, vetada y ratificada por las dos cámaras), pero suspender su aplicación mediante el Decreto 681/2025, alegando que el Congreso no especificó las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación. En esa línea se aprobó un pedido de Marcela Pagano (ex LLA, actual Coherencia y Desarrollo) para declarar nulo el mencionado decreto.
Guillermo Francos. jefe de Gabinete. Reuters.
El emplazamiento fue pedido por Oscar Agost Carreño quien admitió que una herramienta extrema como la moción de censura no se utilizó nunca hasta ahora "pero tampoco pasó nunca que se saque un decreto donde el jefe de Gabinete diga que no va a aplicar la ley con su propia firma y que por otro lado diga que no va a reasignar partidas cuando el propio Gobierno permitió que no haya presupuesto durante dos años seguidos", una de las novedades de esta gestión nacional.
Presupuesto
Francos no fue el único integrante del gabinete mencionado en el recinto de Diputados: también se aprobó un proyecto de resolución para exigir un pedido de informes verbales al ministro de Economía, Luis Caputo, en torno a negociaciones que el Gobierno está llevando adelante para recibir un blindaje del Gobierno de los Estados Unidos.
La invitación al jefe de la cartera económica, que por estas horas sigue con todo su equipo en Washington para negociar un nuevo auxilio del FMI, es para el miércoles 15 a las 12 a fin de asistir a una reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que ya no tendrá como presidente (ni como integrante) al renunciado José Luis Espert. De hecho, hay consenso para que otro libertario, Bertie Benegas Lynch, asuma la conducción de esa comisión, tema que será definido en la próxima reunión.
Karina Milei, secretaria de la presidencia. Reuters.
Desde el inicio de esta gestión, el Congreso no logró llevar a Caputo al recinto ni a comisiones para exponer sobre la Ley de Bases ni sobre el Presupuesto (que sigue prorrogado desde 2023). Su presencia este próximo miércoles estará condicionada a la agenda en el país del norte, si es que decide permanecer allí hasta la cumbre de Javier Milei con Donald Trump, prevista para un día antes, el martes 14.
Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación.
A propósito del Presupuesto, a propuesta de Nicolás Massot (Encuentro Federal) se aprobó un cronograma de reuniones informativas y una última, ya para dictaminar, el 4 de noviembre a las 12. El objetivo es llevar el tema al recinto antes de que concluya el período de sesiones ordinarias (30 de noviembre) lo que ajustaría el plazo para que la ley sea tratada también en el Senado.
Interpelación
Se decía que en la sesión de Diputados habría varios nombres propios del gabinete nacional incluidos en la lista de temas a debatir. Y así fue: ya de madrugada se aprobó la interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, por los presuntos pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad mencionados por Diego Spagnuolo.
La invitación tiene fecha: 15 de octubre. La presencia de ambos funcionarios es una incógnita.
La hermana del Presidente fue citada en dos fechas consecutivas (23 y 30 de septiembre) para presentarse ante integrantes de la comisión investigadora del caso $Libra, presidida por Maximiliano Ferraro (CC) pero hasta el momento no compareció, como tampoco prosperó el pedido para que los funcionarios testifiquen por la fuerza pública.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.