No todo fue DNU

Diputados logró emplazar a funcionarios, la incógnita es si asistirán a la cita

En comisiones se avanzará sobre proyectos relacionados con Francos por la no aplicación de la emergencia en discapacidad. Caputo, convocado para el miércoles por el acuerdo con EE.UU. Piden que Karina Milei y Lugones expongan sobre los supuestos pagos irregulares vinculados con Andis.