Sin sanción definitiva

Diputados aprobó la reforma de los DNU pero volverá al Senado por la modificación de un artículo

La oposición se impuso en la votación en general, pero no logró la mayoría necesaria para dejar firme el proyecto que reforma el uso de los decretos presidenciales. La Cámara alta deberá revisar la modificación del artículo 3, que establece un plazo de 90 días para la aprobación.