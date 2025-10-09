#HOY:

Pensión por discapacidad: el Gobierno restituye beneficios suspendidos

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha decidido restituir las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral a un grupo determinado de personas que habían sido dadas de baja tras auditorías realizadas en gestiones anteriores.

Los beneficiarios deberán cumplir con ciertos requisitos
La decisión de la ANDIS se enmarca en un proceso de revisión y auditoría de las pensiones por discapacidad que había generado preocupación entre los beneficiarios.

Contexto de la medida

En agosto de 2025, el Gobierno nacional había dado de baja más de 110.000 pensiones por discapacidad laboral otorgadas de manera irregular. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el 60 % de las personas no se presentaron a verificar los requisitos, lo que llevó a la suspensión de estas prestaciones.

Además, se dieron de baja otras pensiones correspondientes a personas fallecidas o que habían renunciado al beneficio

Sin embargo, tras la presión de organizaciones sociales y la insistencia del Congreso, el Gobierno decidió restituir las pensiones a un grupo determinado de personas. La ANDIS ha establecido que los beneficiarios deberán cumplir con ciertos requisitos y presentar documentación actualizada para acceder nuevamente al beneficio.

Requisitos para la restitución

Para acceder a la restitución de la pensión, los beneficiarios deberán:

Presentar documentación actualizada: Esto incluye certificados médicos, informes sociales y cualquier otro documento que acredite la situación de discapacidad.

Cumplir con los criterios establecidos por la ANDIS: La agencia ha establecido ciertos criterios para determinar la elegibilidad de los beneficiarios, que incluyen la evaluación de la situación socioeconómica y la gravedad de la discapacidad.

Realizar el trámite correspondiente: Los interesados deberán acercarse a las delegaciones de la ANDIS o realizar el trámite de forma virtual a través de los canales oficiales habilitados.

Es importante destacar que la restitución de las pensiones no es automática y requiere que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos.

La ANDIS ha informado que se encuentra trabajando para agilizar los trámites y garantizar que las personas que cumplen con los criterios reciban nuevamente el beneficio.

