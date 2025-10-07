Se puede tramitar la Pensión para el Adulto Mayor de manera 100% digital: paso a paso cómo hacerlo desde casa
La ANSES habilitó la gestión totalmente online de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que garantiza una cobertura previsional a quienes tengan 65 años o más y no cuenten con otra jubilación o pensión. El trámite puede realizarse desde el celular o una computadora, sin necesidad de concurrir a una oficina.
Las personas que reciben la PUAM también acceden a servicios de salud de PAMI
En el marco del proceso de digitalización que impulsa el Ministerio de Capital Humano junto al Gobierno nacional, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que desde ahora, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) puede solicitarse de manera totalmente digital a través de la plataforma mi ANSES, disponible las 24 horas del día.
Este nuevo sistema busca simplificar los trámites previsionales, garantizar el acceso desde cualquier punto del país y evitar traslados o esperas en las oficinas. De esta manera, los adultos mayores pueden iniciar y completar la gestión desde la comodidad de su hogar, utilizando un celular, una tablet o una computadora con conexión a internet.
Este nuevo sistema busca simplificar los trámites previsionales
Qué es la PUAM y a quiénes está destinada
La Pensión Universal para el Adulto Mayor es una prestación vitalicia y no contributiva, que garantiza una cobertura previsional a todas las personas de 65 años o más que no perciban una jubilación o pensión de ningún organismo nacional, provincial, municipal o de cajas profesionales.
Creada para ampliar la cobertura previsional y reducir la desprotección económica en la vejez, la PUAM equivale al 80% de un haber mínimo jubilatorio. Además, se actualiza todos los meses de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, lo que asegura que el monto acompañe la evolución de la inflación.
Las personas que reciben la PUAM también acceden a servicios de salud de PAMI, así como a asignaciones familiares (por hijo, hijo con discapacidad, cónyuge y ayuda escolar anual). En otras palabras, es una cobertura integral que apunta no solo a brindar un ingreso básico, sino también a incluir atención médica y beneficios sociales.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor es una prestación vitalicia y no contributiva Créditos: Flavio Raina
Cómo hacer el trámite de la PUAM de forma digital
Desde ANSES remarcaron que el procedimiento es sencillo, gratuito y completamente en línea. No requiere gestores ni la presencia en una oficina. A continuación, el paso a paso oficial para quienes deseen iniciar la solicitud:
Ingresar a mi ANSES
Lo primero es acceder al portal mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social. En caso de no contar con ella, se puede generar fácilmente desde la misma página web.
Verificar los datos personales y de contacto
Es fundamental comprobar que el domicilio, número de teléfono y correo electrónico estén actualizados. Esto se hace desde la sección Información Personal > Domicilio y datos de contacto. En caso de ser necesario, los datos pueden modificarse en ese mismo momento.
Seleccionar la opción de trámite
Una vez dentro de la plataforma, hay que dirigirse a Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Completar los datos solicitados y confirmar la gestión
El sistema irá guiando paso a paso. Al finalizar, aparecerá un mensaje que confirmará que la solicitud fue enviada correctamente.
Hacer el seguimiento del expediente
Después de enviar el trámite, se puede consultar su estado en mi ANSES > Información Personal > Consulta de expediente. Allí se verán las actualizaciones del proceso.
Este esquema forma parte de la estrategia de modernización y simplificación que ANSES viene implementando en los últimos meses para permitir que cada vez más gestiones puedan realizarse de forma digital, sin intermediarios y con mayor transparencia.
La PUAM es una prestación de carácter no contributivo, lo que significa que no requiere haber aportado al sistema jubilatorio para poder acceder. Está destinada principalmente a aquellas personas mayores que, por distintos motivos, no pudieron completar los años de aportes necesarios para una jubilación ordinaria.
Su monto equivale al 80% del haber mínimo, y cada mes se ajusta automáticamente según la inflación, garantizando una actualización constante del ingreso.
Además del pago mensual, la PUAM incluye:
Cobertura médica integral a través del PAMI.
Asignaciones familiares: por hijo, hijo con discapacidad, cónyuge y ayuda escolar anual.
Derecho a la pensión vitalicia, es decir, se mantiene de por vida.
Otro punto importante es que, en caso de que el beneficiario posteriormente reúna los aportes necesarios para una jubilación, puede solicitar el cambio de prestación, pasando del beneficio no contributivo a una jubilación ordinaria, sin perder los años de servicio computados.
Desde el Ministerio de Capital Humano destacaron que este nuevo formato digital simplifica la experiencia de los adultos mayores y acerca los servicios del Estado a toda la ciudadanía, sin importar la distancia geográfica.
“Buscamos que las personas mayores puedan acceder a sus derechos de forma más simple, sin tener que trasladarse ni esperar turnos presenciales”, señalaron desde el organismo.
El lanzamiento de este trámite digital se enmarca en una política más amplia de transformación digital del Estado, que incluye la automatización de procesos, la reducción de tiempos administrativos y la mejora de la accesibilidad de los servicios públicos.
Con esta nueva herramienta, ANSES da un paso más hacia un sistema previsional más moderno, inclusivo y eficiente, que prioriza la comodidad y seguridad de los adultos mayores.
Para más información o para iniciar el trámite, se puede ingresar a www.anses.gob.ar
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.