Nuevo bono para jubilados nacionales en octubre: de cuánto será

Fue mediante el Decreto 700/2025 con firmas de Milei, Francos y Pettovello.

 9:37

El gobierno nacional estableció este miércoles un bono para jubilados nacionales durante el mes de octubre.

Fue mediante el Decreto 700/2025, emitido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en el Boletín Oficial de este 1 de octubre de 2025.

El documento establece un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70,000 para beneficiarios de prestaciones previsionales.

El decreto cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei; el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Otórgase un BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL por un monto máximo de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000) a los beneficiarios enunciados en el artículo 2° del presente decreto y cuyos haberes previsionales se encuentren comprendidos dentro de los parámetros establecidos en los artículos 3° y 4° de la presente medida, que se abonará en el mes de octubre de 2025”, indica el texto oficial.

Este bono busca compensar los efectos negativos de la Ley N° 27.609 sobre los haberes de jubilados y pensionados, especialmente aquellos con menores ingresos. El bono se otorgará en octubre de 2025 a titulares de prestaciones contributivas y no contributivas, incluyendo la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Para acceder al bono, los beneficios deben estar vigentes en el mes de liquidación y no serán sujetos a descuentos. Esta medida tiene como objetivo mantener el poder adquisitivo de los adultos mayores y mitigar el impacto de la inflación en sus ingresos.

“En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL que se otorga por el presente decreto”, aclara el decreto en uno de sus artículos.

Montos actualizados para octubre de 2025

Con el ajuste del 1,88%, los nuevos montos de las prestaciones serán los siguientes:

  • Jubilación mínima: $326.304,88 + $70.000 (bono) = $396.304,88
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96 + $70.000 (bono) = $331.016,96
  • Pensiones No Contributivas (PNC): $228.381,85 + $70.000 (bono) = $298.381,85
  • Jubilación máxima: $2.195.498,72

Es importante destacar que el bono de $70.000 se otorga de manera proporcional a quienes perciben haberes superiores a la mínima, hasta alcanzar el monto total de $396.304,88.

Decreto 700/2025

