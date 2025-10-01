Nuevo bono para jubilados nacionales en octubre: de cuánto será

El gobierno nacional estableció este miércoles un bono para jubilados nacionales durante el mes de octubre.
Fue mediante el Decreto 700/2025 con firmas de Milei, Francos y Pettovello.
Fue mediante el Decreto 700/2025, emitido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en el Boletín Oficial de este 1 de octubre de 2025.
El documento establece un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70,000 para beneficiarios de prestaciones previsionales.
El decreto cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei; el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
“Otórgase un BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL por un monto máximo de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000) a los beneficiarios enunciados en el artículo 2° del presente decreto y cuyos haberes previsionales se encuentren comprendidos dentro de los parámetros establecidos en los artículos 3° y 4° de la presente medida, que se abonará en el mes de octubre de 2025”, indica el texto oficial.
Este bono busca compensar los efectos negativos de la Ley N° 27.609 sobre los haberes de jubilados y pensionados, especialmente aquellos con menores ingresos. El bono se otorgará en octubre de 2025 a titulares de prestaciones contributivas y no contributivas, incluyendo la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Para acceder al bono, los beneficios deben estar vigentes en el mes de liquidación y no serán sujetos a descuentos. Esta medida tiene como objetivo mantener el poder adquisitivo de los adultos mayores y mitigar el impacto de la inflación en sus ingresos.
“En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL que se otorga por el presente decreto”, aclara el decreto en uno de sus artículos.
Con el ajuste del 1,88%, los nuevos montos de las prestaciones serán los siguientes:
Es importante destacar que el bono de $70.000 se otorga de manera proporcional a quienes perciben haberes superiores a la mínima, hasta alcanzar el monto total de $396.304,88.
