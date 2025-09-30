Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 30 de septiembre
En medio de la volatilidad reciente de la moneda estadounidense, el mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este martes.
Los bancos ajustaron sus pizarras con alzas generalizadas.
El mercado cambiario cerró la rueda del martes con alzas generalizadas en los bancos, sumadas a un avance del dólar blue y un incremento más marcado en el dólar MEP. La jornada estuvo marcada por la tendencia compradora y spreads que reflejaron volatilidad.
Así cerró el dólar
En el Banco Nación, la divisa se ofreció a $1.400 para la venta, con un alza de 1,45%. En el Galicia, las pizarras marcaron $1.400, con una suba de 1,82%. El Banco Provincia cerró a $1.405, con variación positiva de 1,81%.
Por su parte, el Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos coincidieron en $1.395 para la venta, con un salto de 0,72%. El Banco Bica ajustó a $1.418 con un incremento de 2,98%, mientras que Credicoop trepó a $1.420, con una suba del 3,65%.
En tanto, el ICBC cerró en $1.405 con variación nula, y Santander Río avanzó hasta los $1.405 con una mejora de 1,81%. El Banco Macro se ubicó entre los más altos de la rueda, con $1.440 para la venta, tras subir 3,60%. BBVA Banco Francés cerró a $1.410, con un alza del 1,81%.
El MEP lideró la jornada con la mayor suba entre las cotizaciones.
Dólar MEP
El dólar MEP volvió a ser protagonista con un alza de 2,11%, que llevó su valor de cierre a $1.486,64 para la venta. La brecha con el oficial en bancos se amplió, mostrando presión desde el segmento financiero y consolidando la demanda de operaciones bursátiles.
El dólar blue volvió a subir en el mercado paralelo.
Dólar blue
El dólar blue también mostró movimiento al alza y cerró en $1.445 en el mercado paralelo, con un incremento del 1,05%. La brecha con los bancos se mantiene en niveles altos, reflejando el refugio que el mercado informal sigue ofreciendo a pequeños ahorristas.
