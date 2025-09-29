#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 29 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas dispares, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este lunes.

Los bancos mostraron subas dispares en sus cotizaciones.
 18:34
Por: 

El cierre de la rueda cambiaria dejó un escenario mixto. En los bancos relevados se registraron movimientos ascendentes, mientras que el dólar blue retrocedió $10 y el MEP avanzó más de un punto porcentual.

Así cerró el dólar

Entre las entidades, Banco Nación ofreció el billete a $1.370 para la venta, con una suba de $20.

El Banco Provincia se ubicó en $1.370, al igual que Galicia, mientras que Santander cerró en $1.380 y BBVA en $1.385.

Los valores más altos se registraron en ICBC, con $1.405, y en Banco Macro, que llegó a $1.390.

El blue se mantuvo en los valores de inicio de jornada.El dólar MEP subió más de un 1% en la jornada.

Dólar MEP

El MEP se negoció en $1.449,75 para la venta, lo que marcó un incremento del 1,18% en comparación con la jornada previa. La tendencia refleja el interés de los inversores por este tipo de operación bursátil, que volvió a posicionarse como referencia del segmento financiero.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El blue retrocedió y cerró en $1.430 para la venta.

Dólar blue

El blue, en cambio, mostró un leve retroceso. La divisa paralela cerró en $1.430 para la venta, con una baja del 0,69% respecto del viernes. El spread con el MEP se amplió, reflejando la volatilidad que persiste en la plaza informal.

