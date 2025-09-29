Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 29 de septiembre

El cierre de la rueda cambiaria dejó un escenario mixto. En los bancos relevados se registraron movimientos ascendentes, mientras que el dólar blue retrocedió $10 y el MEP avanzó más de un punto porcentual.
El cierre de la rueda cambiaria dejó un escenario mixto. En los bancos relevados se registraron movimientos ascendentes, mientras que el dólar blue retrocedió $10 y el MEP avanzó más de un punto porcentual.
Entre las entidades, Banco Nación ofreció el billete a $1.370 para la venta, con una suba de $20.
El Banco Provincia se ubicó en $1.370, al igual que Galicia, mientras que Santander cerró en $1.380 y BBVA en $1.385.
Los valores más altos se registraron en ICBC, con $1.405, y en Banco Macro, que llegó a $1.390.
El MEP se negoció en $1.449,75 para la venta, lo que marcó un incremento del 1,18% en comparación con la jornada previa. La tendencia refleja el interés de los inversores por este tipo de operación bursátil, que volvió a posicionarse como referencia del segmento financiero.
El blue, en cambio, mostró un leve retroceso. La divisa paralela cerró en $1.430 para la venta, con una baja del 0,69% respecto del viernes. El spread con el MEP se amplió, reflejando la volatilidad que persiste en la plaza informal.
