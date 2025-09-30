#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy martes 30 de septiembre en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas dispares, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este lunes.

Este lunes cerró con descensos generalizados en el dólar oficial, mientras que el Blue subió. En el Nación bajó a $1.370 para la venta y $1.320 para la compra, cifras en las que abre este martes 30 de septiembre.

Minuto a minuto

Martes 30.09

09:14 Así abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.400 y $ 1.430 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.454 y el Contado con Liquidación en $ 1.496.

Martes 30.09

09:07 La cotización del dólar en cada banco al cierre del lunes

