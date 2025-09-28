Aumento y bono para jubilados: ¿Cuándo cobran en octubre de 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 1,88% en las jubilaciones y pensiones para el mes de octubre de 2025, conforme al ajuste derivado de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto.
Este ajuste se enmarca en el Decreto 274/24, que establece la fórmula de movilidad vigente desde julio del año anterior.
El aumento impactará en todos los haberes previsionales. Foto: Mauricio Garín
¿Qué haberes se verán afectados?
El aumento impactará en todos los haberes previsionales, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Además, se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para aquellos que perciben la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).
Montos actualizados para octubre de 2025
Con el ajuste del 1,88%, los nuevos montos de las prestaciones serán los siguientes:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96 + $70.000 (bono) = $331.016,96
Pensiones No Contributivas (PNC): $228.381,85 + $70.000 (bono) = $298.381,85
Jubilación máxima: $2.195.498,72
Es importante destacar que el bono de $70.000 se otorga de manera proporcional a quienes perciben haberes superiores a la mínima, hasta alcanzar el monto total de $396.304,88.
Cronograma de pagos para octubre
La ANSES ha establecido el cronograma de pagos para octubre de 2025, que se iniciará el 1 de octubre y se extenderá hasta el 10 de octubre, teniendo en cuenta el feriado del Día de la Diversidad Cultural. Los beneficiarios deberán consultar el calendario específico según la terminación de su DNI para conocer la fecha exacta de cobro.
Es fundamental que los jubilados y pensionados mantengan actualizados sus datos personales y bancarios en el sitio oficial de ANSES para evitar demoras en la acreditación de los pagos.
La ANSES ha establecido el cronograma de pagos
Proyecciones para el futuro
El Gobierno ha confirmado la continuidad del bono de $70.000 para el próximo año, según lo establecido en el proyecto de Presupuesto 2026. No obstante, no se prevé un aumento en el valor del bono, por lo que se mantendrá en $70.000 mensuales. Esta medida busca asegurar un nivel mínimo de ingresos para los jubilados y pensionados, aunque algunos sectores reclaman un ajuste más acorde a la inflación real.
