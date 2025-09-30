Confirmado: cuándo se cobran las jubilaciones, pensiones y AUH en octubre
ANSES confirmó este martes 30 de septiembre el calendario completo de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares. El cronograma comienza el 8 de octubre y finaliza el 28.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó este martes el cronograma de pagos para el mes de octubre. Las fechas se extenderán del miércoles 8 al martes 28. El calendario abarca jubilaciones, pensiones y asignaciones como AUH, por embarazo o por desempleo.
El cronograma se organiza en función del tipo de prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario. Desde el organismo recomendaron consultar la aplicación mi ANSES para visualizar los comprobantes de cobro una vez acreditado el pago.
Jubilaciones y pensiones: cuándo cobra cada grupo
Quienes perciban hasta un haber mínimocomenzarán a cobrar el miércoles 8 de octubre (DNI terminados en 0) y finalizarán el martes 21 (terminación 9). En tanto, quienes cobren más de un haber mínimo lo harán entre el 22 y el 28, también según terminación de documento.
Además, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas comenzarán a cobrar desde el 8 de octubre, en una única tanda repartida en dos días, por agrupamiento de DNI.
Asignaciones familiares y AUH
Tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados se pagarán en idénticas fechas, entre el 8 y el 21 de octubre, conforme al número final del documento.
La Asignación por Embarazo también seguirá ese esquema. Por su parte, las asignaciones por matrimonio, adopción y nacimiento tienen dos únicas fechas: el 9 y el 20 de octubre.
Calendarios especiales para otras prestaciones
La Asignación por Prenatal y Maternidad se acreditará entre el 9 y el 16, con pagos agrupados en tandas de dos terminaciones de DNI por día. En tanto, la prestación por desempleo será la última en abonarse: va del 21 al 27 de octubre.
El detalle completo ya está disponible en la web de ANSES y se actualizará ante cualquier eventualidad. En un contexto económico volátil, las fechas de acreditación directa cobran mayor importancia para los beneficiarios, que ajustan sus gastos en función de estos ingresos previsibles.
