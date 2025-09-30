Anunciaron beneficios y descuentos para jubilados en supermercados y comercios

A través de las redes sociales, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que jubilados y pensionados tendrán descuentos y beneficios en compras en supermercados y comercios.
"Esta medida no implica gasto alguno para el Estado", aseguró el vocero presidencial por redes sociales. "Podrían alcanzar reintegros de hasta $120.000 mensuales", agregó.
A través de las redes sociales, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que jubilados y pensionados tendrán descuentos y beneficios en compras en supermercados y comercios.
"Unos 7 millones de jubilados y pensionados tendrán descuentos acumulables de entre el 10% y el 20% en supermercados y comercios, utilizando la tarjeta de débito asociada a su prestación previsional", sostuvo el funcionario del gobierno de Javier Milei.
Y agregó: "De acuerdo a los topes y condiciones de las distintas cadenas, podrían alcanzar reintegros de hasta $120.000 mensuales".
Para finalizar el anuncio, Adorni sentenció: "Esta medida no implica gasto alguno para el Estado: el costo lo asumen exclusivamente las cámaras empresariales y los bancos, en el marco de un acuerdo voluntario de colaboración con el gobierno".
Según se supo, el corazón del programa es un acuerdo con las grandes cadenas de supermercados para ofrecer descuentos exclusivos a los jubilados.
La mayoría de los comercios adheridos brindarán un 10% de descuento sin tope de reintegro en casi todos los rubros, mientras que otros sumarán un 20% adicional en perfumería y limpieza.
En sintonía, Sandra Pettovello ministra de Capital Humano, destacó: "Se amplía el programa de beneficios con descuentos en los principales supermercados del país.
Para los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco de la Nación Argentina (BNA), los beneficios se multiplican. Según se supo, accederán a un reintegro adicional y exclusivo del 5% en sus compras en los supermercados adheridos, con un tope mensual de $20.000. Este reintegro se aplicará al pagar con tarjeta de débito o crédito a través de la aplicación BNA + MODO.
Además, el BNA activó una suerte de "billetera virtual que protege de la inflación": depositará diariamente rendimientos con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32% sobre el saldo que los jubilados tengan en sus cuentas, con un tope de hasta $500.000. De esta manera, el dinero disponible en la cuenta generará ganancias diarias para paliar el efecto de la suba de precios.
Aquellos que cobren sus haberes en Banco Galicia también contarán con beneficios, como ahorros de hasta un 25%, cuotas sin interés y una cuenta remunerada con una TNA del 33,2%.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.