Entrevista con Facundo Hernández

"La Defensoría de Niñez tiene que estar conducida por alguien sólido jurídicamente y con sensibilidad social"

El ex defensor adjunto nacional de Niñez diálogo con El Litoral durante su visita a Santa Fe. Dio su visión sobre el rol del organismo de control, el proceso de designación de nuevas autoridades, la agenda pendiente y la urgencia de proteger los derechos de las infancias en los entornos digitales.