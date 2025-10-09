Media sanción

Con fuertes cruces, Diputados aprobó la terna para la nueva Defensoría de la Niñez

Con 156 votos a favor, 44 en contra y 4 abstenciones, la Cámara baja dio luz verde a la nómina de María Paz Bertero como titular, Matías Robledo y Héctor Vito como adjuntos, para conducir la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, tras un debate cargado de acusaciones por la transparencia del concurso público. Pasó al Senado para su sanción definitiva.