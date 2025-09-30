"Desconectados para conectar"

El impacto del uso excesivo de pantallas se discutió en la Legislatura de Santa Fe

Especialistas, funcionarios y organizaciones sociales analizaron el fenómeno desde distintas perspectivas en una jornada provincial que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. Con foco en infancias y adolescencias, hubo diagnósticos, alertas sobre ludopatía online y propuestas concretas para pensar una norma de uso responsable.