Inicia en Santa Fe un ciclo de diálogos para empezar a pensar la regulación de pantallas durante la niñez
Con entrada libre y destacados expositores, la Defensoría provincial de Niños, Niñas y Adolescentes dará comienzo a una serie de conversatorios sobre derechos en entornos digitales y sus desafíos regulatorios ante los entornos virtuales.
La Defensoría de la Niñez de Santa Fe pone sobre la mesa el debate sobre el uso de celulares en escuelas y la protección digital de derechos en las infancias.
Las pantallas ya no son una novedad, pero la forma en que niños y adolescentes las habitan cambia a una velocidad tan rápida que interpela todos los marcos institucionales. Con el objetivo de abordar la temática, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santa Fe dará inicio el próximo miércoles a un ciclo de conversatorios.
El miércoles 8 de octubre, en la sede de APEL, cita San Lorenzo 1985 de la ciudad de Santa Fe, comenzará el primero de una serie de diálogos bajo el título "Infancias y adolescencias en entornos digitales: el desafío de su regulación". Será de 9 a 12, con entrada libre y gratuita, previa inscripción online, y una propuesta abierta a la comunidad educativa, profesionales, funcionarios y familias.
Celulares, aulas y prevención
La apertura del encuentro estará a cargo del Defensor provincial de NNyA, Juan Cruz Giménez, junto a Judith Galletti, directora de la Zona Norte de la Defensoría. Luego, será el propio Defensor quien a las 9.30 inaugurará el panel nombrado: “De la prohibición a la regulación. Los dispositivos celulares en ámbitos escolares en la provincia de Santa Fe”.
Con esta exposición, el organismo que encabeza Giménez retoma la agenda que comenzó a marcarse días atrás en la Legislatura provincial, en el que la Defensoría planteó que Santa Fe tiene desde 2006 una ley que prohíbe los celulares en las escuelas, pero que en los hechos no se implementa: "Legislar para no cumplir es el peor escenario", expresó el titular en su intervención en el recinto legislativo.
Mientras distintas instituciones ensayan protocolos propios, el Ministerio de Educación avanza en la actualización de la regulación de celulares en las aulas. Crédito: Flavio Raina.
A las 10, tomará la palabra Soledad Martínez, integrante del equipo de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y referentes en el monitoreo de riesgos digitales. Su presentación abordará conceptos clave: ciudadanía, huella, identidad y reputación digital. Suenan abstractos pero tienen impacto cotidianp. Así lo advirtió durante la presentación en la Legislatura: “Lo que importa no es la marca del dispositivo, sino si hay chat con desconocidos. Esa es la puerta de entrada al grooming, estafas y robo de datos”.
Si bien la provincia tiene la ley 12.686 de 2006 que prohíbe el uso de celulares durante clases, nunca tuvo una efectiva aplicación en las aulas.
Luego, a las 10.45 será el turno de Pablo Mainer, fundador de la ONG “Hablemos de Bullying” y actual concejal de la ciudad de Santa Fe. Su trabajo lo llevó a desarrollar un Programa de Ciudadanía Digital pensado desde las escuelas, enfocado instruir a la ciudadanía en el uso "saludable, consciente y equilibrado" de las tecnologías digitales. Una presentación que encuentra lugar en debates que vienen siendo incorporados a la agenda política, por ejemplo mediante la reciente reforma constitucional que incorporó los derechos digitales en la provincia.
Datos, territorio y acción
El conversatorio cerrará desde las 11.15 con una exposición destacada: Juan Facundo Hernández, abogado especialista en políticas públicas de infancia y ex Defensor Adjunto Nacional, disertará sobre “¿Cómo regular los entornos digitales para proteger los derechos de niñas y niños? ¿Qué sucede en Argentina, en la región y en el mundo?”
Con un extenso recorrido académico e institucional, Hernández acaba de lanzar la plataforma Protección Digital Argentina, que promueve un pacto digital para resguardar los derechos de niñas y niños en internet.
El ciclo organizado por la Defensoría no será una foto aislada. Viene a dar continuidad al trabajo territorial que ya se realiza en las escuelas, con una estrategia basada en tres ejes: promoción de derechos, atención de casos y monitoreo a través de encuestas realizadas a niñas, niños, adolescentes, familias y docentes, que anticipó Judith Galletti durante su exposición en la Legislatura:
En este marco, los conversatorios se proponen como una instancia de articulación real entre organismos, expertos y la comunidad. Una invitación a dejar la queja y la alarma para asumir la discusión que falta: cómo educar, regular y proteger sin caer en prohibiciones estériles ni libertades absolutas que dejan solos a los chicos frente a los riesgos digitales.
