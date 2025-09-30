De esto si se habla

Ludopatía digital: por qué las apuestas online atrapan a los adolescentes

El psiquiatra, Lucas Raspall, brindó una charla en el Paraninfo de la UNL en el marco del cierre del programa “De esto sí se habla”, impulsado por el Concejo Municipal junto a instituciones locales. Alertó sobre los mecanismos que utilizan las plataformas de apuestas online para captar a los adolescentes.