De cara al 26 de octubre y a 2027

"De centro y federal": en Jujuy, Provincias Unidas volvió a diferenciarse de LLA y el kirchnerismo

El encuentro, del que participó el santafesino Maximiliano Pullaro y donde Corrientes estuvo doblemente representada, consolidó la construcción del espacio como alternativa de gestión y de gobierno en todo el país. Las legislativas como primera posta y las presidenciales como meta.