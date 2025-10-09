"De centro y federal": en Jujuy, Provincias Unidas volvió a diferenciarse de LLA y el kirchnerismo
El encuentro, del que participó el santafesino Maximiliano Pullaro y donde Corrientes estuvo doblemente representada, consolidó la construcción del espacio como alternativa de gestión y de gobierno en todo el país. Las legislativas como primera posta y las presidenciales como meta.
Gobernadores de seis provincias, incluido el electo por Corrientes, y el candidato a diputado nacional de Córdoba por Provincias Unidas se reunieron en Jujuy para reafirmar su propuesta de cara a las elecciones legislativas de octubre y a un nuevo modelo de país.
Primero fue en Río Cuarto el 12 de septiembre; luego Chubut el 30 de ese mes, y este jueves la sede del encuentro de los gobernadores que componen Provincias Unidas fue Jujuy. Allí estuvieron, junto al anfitrión Carlos Sadir, los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora; de Chubut, Ignacio Torres; de Corrientes, Gustavo Valdéz junto al electo para sucederlo, Juan Pablo Valdés, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, con el candidato a diputado nacional y ex gobernador de la provincia mediterránea, Juan Schiaretti, para presentar su programa de desarrollo de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.
La última parada antes de los comicios del 26 de octubre será el miércoles en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las actividades de la comitiva comenzaron a las 11 con una visita al Parque Solar Cauchari–El Pongo, emblema del desarrollo energético sustentable del norte argentino. Luego, los mandatarios mantuvieron una reunión con empresarios mineros y representantes de la industria, para analizar la actualidad del sector y proyectar estrategias comunes que potencien las economías regionales.
El acto central reunió a gobernadores y al candidato cordobés para trazar un balance de las actividades y reafirmar su compromiso con un modelo de país más federal, con eje en la fuerza productiva que aporta cada una de las provincias. Junto a ellos, el ex gobernador Gerardo Morales, funcionarios, legisladores e integrantes de la propuesta política, incluida la candidata a diputada nacional por Jujuy Crece, María Inés Zigarán, quien cuestionó duramente al kirchnerismo y fustigó a la actual gestión nacional que "pretende destruir al Estado para construir una sociedad para pocos".
Todas las voces
"¡Qué lindo que está Jujuy, Carlitos"!, exclamó Schiaretti mirando al anfitrión Sadir. "¡Lo dieron vuelta junto con Gerardo!", agregó, en alusión a Morales que participó del encuentro desde las primeras filas. El cordobés felicitó a los gobernadores que crearon este espacio "y están llevando el grito federal a todos los argentinos", para diferenciarse de los dos polos que tienen "a Milei por un lado y un kircherismo que se repliega en el conurbano, por el otro".
Muy crítico de la situación económica actual, cuestionó la política económica nacional que llevó a "que tengamos en el sector privado menos empleos registrados que en noviembre de 2023", y habló de "crueldad" en relación a las medidas sobre discapacidad, jubilados, Hospital Garrahan y universidades, además de reclamar por obras públicas claves para el desarrollo del interior.
Los gobernadores del bloque Provincias Unidas se reunieron para definir una agenda común de desarrollo federal. Fotos: Gentileza
Juan Pablo Valdés, gobernador electo de Corrientes, dijo que "este espacio político representa a muchos jóvenes", que como él "no creen en la desaparición del Estado", sino en su "transformación".
El santafesino Pullaro también ponderó el esfuerzo y la determinación para lograr el cambio en la provincia anfitriona. "Estamos viviendo un momento de profunda desesperanza en el país donde la inmensa mayoría de los argentinos tienen dificultades económicas, donde las provincias nos tuvimos que hacer cargo de los recortes del gobierno nacional para garantizar la paz social", sostuvo. "Sin embargo entendimos que teníamos que hacer ese esfuerzo y que tenemos la capacidad de administrar correctamente a las provincias y hacerlas crecer".
El mandatario de Santa Fe advirtió que esa desesperanza podía llevar a que "el kircherismo, que parecía herido de muerte, podría envalentonarse", luego de los resultados en Buenos Aires: "Nos plantamos en este momento de la historia a decirle que hay una Argentina distinta posible, ni la del pasado del kirchnerismo pero tampoco la del gobierno nacional que se desentiende de la mayoría de los temas del país".
2️⃣ Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Nacho Torres coincidieron en reclamar más recursos y obra pública para el interior del país. Fotos: Gentileza
"Las provincias estamos a la deriva y eso no pasó nunca en la Argentina", dijo el correntino Gustavo Valdés que dejará su cargo en diciembre. "Vemos gente que sufre y cómo hacen el esfuerzo intendentes, concejales y gobernadores", pero "cuando hay injusticias las provincias nos tenemos que levantar y juntar". "Quién está pensando en la industria, en la educación y en el desarrollo de la energía" se preguntó para apuntar a la ausencia de políticas públicas de Nación.
Torres pidió: "No naturalicemos lo bizarro ni la corrupción", y a la vez que cuestionó el "dineroducto que se va en asistencialismo", en la provincia de Buenos Aires, calificó de "falta de respeto" el recital que el Presidente protagonizó el lunes en CABA. "Acá no hay personalismos, lo que queremos es dejarle a las futuras generaciones una Argentina mejor", definió el chubutense.
Llegó el turno del cordobés Llaryora para asimilar la épica del éxodo jujeño al momento histórico actual en el que "se define qué Argentina queremos" y ratificar que "el modelo económico nacional fracasó". Cargó luego contra "un modelo unitario" que promueve un "desarrollo desigual" . En ese punto, insistió enfáticamente en que "cuando están las obras, las carreteras, el ferrocarril, las provincias crecen", pero advirtió: "No nos van a regalar nada". "La única condena que tenemos es la falta de oportunidades; tenemos un pueblo que no quiere migrar, que quiere trabajar donde nació, lo que tenemos que hacer es traerle las condiciones de progreso", exclamó Llaryora para definir que el espacio que integra "no es camino del medio, sino la única opción que puede sacar adelante a la Argentina" con la consigna de "tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario".
Sadir cerró el encuentro para agradecer a los gobernadores que aceptaron el convite a su provincia, pero también para advertir la "desconexión entre la gestión del gobierno nacional y las necesidades del interior". En ese punto reclamó la falta de planificación y de obra pública. "Estas funciones que abandona el Estado nacional complican el desarrollo, el empleo y, fundamentalmente, la calidad de vida de nuestra gente", dijo el jujeño para destacar la importancia de la minería que se practica en ese territorio y representa el 75 % de las exportaciones.
También pidió, al igual que otros mandatarios, que se debata y se vote el Presupuesto 2026. "No podemos seguir en un país que sigue con el presupuesto de 2023, con todo lo que ha pasado en estos años", dijo Sadir además de reclamar por dos proyectos impulsados por todos los gobernadores: el reparto de ATN y la distribución por el impuesto a los combustibles que "el gobierno nacional se queda y nos niega".
