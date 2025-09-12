Gobernadores de Provincias Unidas, incluido Pullaro, preparan una respuesta a Milei

Gobernadores de Provincias Unidas se reúnen este viernes en Río Cuarto, Córdoba. Allí se encuentran el anfitrión Martín Llaryora, y Juan Schiaretti, primer candidato a diputado nacional por ese espacio en la provincia mediterránea, junto con el santafesino Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). Por cuestiones de agenda, no fueron de la partida el chubutense Ignacio Torres y el santacruceño Claudio Vidal.
Con el telón de fondo de la convocatoria a la creación de una Mesa Federal para impulsar el diálogo con los gobernadores, aunque no llegaron invitaciones formales aún y se materializaron encuentros solo con tres, y el veto total a la ley que fijaba pautas de distribución para los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), se espera un pronunciamiento de los integrantes de este nuevo espacio político. Provincias Unidas se presenta como una alternativa entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo en las intermedias legislativas de octubre pero, más a largo plazo, para las generales de 2027.
Encuentro de Provincias Unidas, con Pullaro invitado y con Llaryora como anfitrión.
“Desde este grupo va a salir un presidente. No me imagino que la Argentina vuelva atrás”, declaró semanas atrás el santafesino Pullaro en relación con esta agrupación de gobernadores, a la que se sumó recientemente el correntino Valdés.
Los cuatro gobernadores, junto a Schiaretti, mantuvieron a primera hora un encuentro con la Mesa de Enlace provincial, del que participaron representantes del mismo organismo a nivel nacional. Al mediodía tenían prevista una conferencia de prensa en la que se esperan definiciones sobre las políticas nacionales, incluido el veto a la ley que impulsaron todos los gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA y un reclamo por la eliminación de las retenciones en un claro apoyo a la producción y el campo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.