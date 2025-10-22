Renunció el canciller Gerardo Werthein y, tras las elecciones, se irán otros tres funcionarios

Era un secreto a voces que se hizo oficial este miércoles: el canciller Gerardo Werthein renunció a su cargo en el gabinete de Javier Milei, aunque hará efectiva su partida luego de las elecciones legislativas del próximo domingo.
Bullrich encabeza la lista de candidatos al Senado nacional por CABA, Petri por Diputados en Mendoza y Adorni ya fue electo legislador en mayo.
¿Desacuerdos con el creciente poder del asesor sin cargo Santiago Caputo (que podría tener un sello propio en el segundo tramo de la gestión libertaria)?; ¿disgusto por el manejo de las gestiones con el presidente norteamericano Donald Trump que confunció las legislativas del domingo con las presidenciales en la cumbre con Milei?; ¿enojos indisimulables en el gabinete?: cualquier teoría deberá ser confirmada por el protagonista.
Mientras tanto, la decisión que se comunicó y aceptó el viernes pasado en la Quinta de Olivos, se hizo oficial en la penúltima jornada de campaña electoral: el viernes a las 8 de la mañana comienza la veda.
Precisamente, en todo el país el domingo se celebrarán las elecciones legislativas por las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Si los cálculos le salen bien al oficialismo nacional, otros tres funcionarios también dejarán sus cargos.
En realidad, el vocero presidencial Manuel Adorni ya es diputado por Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde encabezó la lista de LLA en los comicios legislativos de mayo. Si asume su banca en diciembre, el Presidente deberá buscarle un reemplazo.
El domingo 26 otros dos bastiones de la gestión nacional encabezarán listas del oficialismo: la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich va tras una banca en el Senado por CABA, y el titular de Defensa, Luis Petri, por un escaño en Diputados por Mendoza, su provincia natal, tras la alianza de LLA con la UCR.
De esta manera, la reconfiguración del gabinete nacional que se viene analizando desde hace varios días, no solo por los comicios del domingo en el horizonte sino por la indisimulable necesidad de oxigenar el equipo para las reformas de segunda generación”, va a ser un hecho.
“Tengo un contrato con la población, con los argentinos y lo voy a cumplir. ¿Eso qué quiere decir? Que de cara al segundo tramo de este mandato, voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación", dijo el presidente Milei en una entrevista con la TV Pública.
Según integrantes del gabinete, que en las últimas horas hicieron declaraciones y participaron de reuniones vinculadas con el presupuesto 2026, se viene también una Ley de Bases 2 y una “Hojarasca” 2, para depurar normas de acuerdo al criterio aplicado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
"El día 26, a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos", anticipó el mandatario.
Cabe señalar que las reformas de primera generación se llevaron puesto a un centenar de funcionarios, incluido el primer jefe de Gabinete y amigo personal de Milei, Nicolás Posse.
También hay que mencionar que Werthein es el segundo canciller que deja su cargo, luego de que la cordobesa Diana Mondino fuera desplazada del mismo ministerio hace aproximadamente un año.
De acuerdo a lo que publican varios medios, entre ellos Noticias Argentinas, se espera un rol más protagónico o “en blanco” para el asesor Santiago Caputo, cuestión que definirá el Presidente pero que parece irritar algunos ánimos dentro de su equipo.
Hay más incógnitas: ¿qué pasará con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona a quien algunas fuentes dan también como reemplazable? Y, ¿cómo terminará el proceso iniciado en el Congreso para interpelar, aplicar una moción de censura y, en consecuencia, remover al actual jefe de Gabinete Guillermo Francos?
En el caso del ministro más dialoguista, la medida se basa en la no aplicación de la Emergencia en Discapacidad, ley votada, vetada y ratificada por las dos cámaras.
A esta situación se sumó en las últimas horas el mismo criterio para otras dos normas: el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica.
¿Se incorporarán funcionarios propuestos por el macrismo? ¿Habrá representación de alguna de las provincias aliadas al gobierno nacional?
No se descartan más cambios, incluso del organigrama de gobierno, para la semana próxima. Pero, como se ve, algunas modificaciones, como la renuncia del canciller, no esperan a los comicios del domingo.
"Hoy el gabinete es el que está, lo que pase mañana sólo lo sabe el Presidente", dijo hace apenas dos días Adorni en una entrevista. Parafraseando al vocero, hasta este miércoles al mediodía estaba confirmada una renuncia y, por ahora, ningún ascenso.
