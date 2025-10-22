Cuenta regresiva rumbo a las Legislativas

El Gobierno nacional maneja nuevas proyecciones electorales y trabaja en la renovación del Gabinete

Los jerarcas de La Libertad Avanza minimizan una posible derrota en los próximos comicios de medio término haciendo hincapié en el potencial legislativo que podría alcanzar su fuerza, que a la vez proyecta una reorganización de la plana mayor ejecutiva, que dependerá de los resultados.