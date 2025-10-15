Repercusiones de la visita a la Casa Blanca

En Casa Rosada aseguran que EEUU apoya a Milei en las legislativas y en la presidencial de 2027

En razón de las controversias suscitadas por los dichos de Trump sobre el respaldo de su administración en el contexto electoral, el alto funcionariado del Gobierno nacional se dedicó a intentar despejar dudas para calmar a los mercados a días de las elecciones legislativas nacionales.