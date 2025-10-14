Comenzó la cumbre Trump - Milei en la Casa Blanca

Como estaba previsto desde hace semanas, este martes por la tarde Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recibió a su par argentino Javier Milei en la Casa Blanca de Washington.
Los mandatarios almorzarán juntos en la casa presidencial este martes. Sin precisiones, se espera por declaraciones concretas tras los comunicados de Bessent y Caputo.
En medio de una abultada agenda por la situación de Medio Oriente, el mandatario norteamericano cumplió su palabra e invitó a pasar adentro a la comitiva del presidente Javier Milei que llegó en un auto oficial desde la Blair House, lugar donde suelen hospedarse los líderes mundiales en la capital estadounidense.
Ya cara a cara, y previo a almorzar juntos en la Casa Blanca, Trump le dijo sonriente a Milei: "Encantado de que esté aquí".
Milei agradeció a Trump por su “liderazgo global” y el “retorno de los rehenes vivos”, en una declaración cargada de elogios durante su visita a la Casa Blanca. Destacó la paz en Medio Oriente como un logro personal del presidente estadounidense.
También elogió el trabajo de Marco Rubio y del secretario Bessent, a quien agradeció por la asistencia para enfrentar la “iliquidez” que, según dijo, provocaron “los ataques políticos” de opositores en Argentina que “no quieren que se abracen las ideas de la libertad”.
Finalmente, Milei sostuvo que el caso argentino será ejemplo para el mundo: “Vamos a mostrar que las ideas de la libertad funcionan y generan prosperidad”.
El presidente argentino se encuentra escoltado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.
En la capital estadounidense ya se encontraban el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino, Alejandro "Alec" Oxenford, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
La reunión se da con profunda expectativa ante la posibilidad de que no sólo se brinden precisiones respecto a los anuncios por eventuales préstamos, sino también por posibles acuerdos más profundos en las relaciones comerciales.
12:45 hs (comenzó 14:40) - Almuerzo de trabajo en honor al presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.
13:45 hs (se aplazará al menos 2 horas) - Despedida al presidente Milei, a cargo del presidente Trump.
17:00 hs - Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk (a confirmar).
Horario a confirmar - Firma del libro de visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la casa de huéspedes.
22:00 hs - Partida del vuelo especial que llevará al presidente de regreso a la Argentina.
Noticia en desarrollo
