Entrevista a Germán Rollandi

Libre comercio con EE.UU.: oportunidades, riesgos y el dilema del Mercosur

La posibilidad de un tratado entre Argentina y Estados Unidos vuelve a instalarse en la agenda económica. Más allá del gesto político, la iniciativa abre interrogantes sobre su impacto real en la estructura productiva, la balanza comercial y la inserción internacional del país.