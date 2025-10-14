A dos semanas de las elecciones

La inflación del Indec y los dólares de Trump se cruzan en un martes bisagra para el Gobierno

Por la tarde se difundirá la inflación de septiembre, último dato antes de las legislativas. El oficialismo confía en mantener el índice debajo del 2%, aunque las consultoras anticipan una leve suba tras el salto cambiario post derrota en Buenos Aires. El anuncio coincidirá con la bilateral en Washington, donde se oficializará el acuerdo financiero con los EE.UU.