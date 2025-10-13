Respaldo internacional

Milei viaja a Estados Unidos: cómo será la agenda y el posible anuncio de medidas clave antes de las elecciones

El presidente encabezará su decimotercer viaje para concretar una bilateral con Donald Trump en la Casa Blanca. En la agenda, un auxilio financiero, nuevas inversiones y gestos de alineamiento estratégico a días de las elecciones legislativas.