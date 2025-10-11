Con el 26 de octubre a la vuelta de la esquina

Milei se puso al frente de la campaña visitando provincias y ligándose más a Trump

El golpe que asestó la denuncia contra Espert y la desaceleración económica llevaron al Gobierno de La Libertad Avanza a reconfigurar su estrategia electoral y a potenciar su vínculo con la Casa Blanca, que salió a frenar la suba del dólar antes de los comicios legislativos