Energía y reformas

Milei celebró el acuerdo con Eni y anunció una reforma laboral ante grandes inversiones

Desde San Nicolás, el presidente anunció que YPF y la italiana Eni invertirán US$ 30 mil millones para exportar GNL desde Vaca Muerta. Además, confirmó una reforma laboral para pymes, con eje en previsibilidad y flexibilización.