Megaproyecto energético: YPF y Eni proyectan exportaciones de GNL por US$ 20.000 millones

La petrolera estatal YPF y la compañía Eni, una de las principales productoras de energía de Italia, firmaron un acuerdo técnico (Technical FID) para avanzar en el proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde Vaca Muerta, con una proyección de inversión y exportaciones que podría superar los US$ 20.000 millones en los próximos años.
El entendimiento representa un paso estratégico en la transformación energética argentina, al consolidar las bases de un megaproyecto que permitiría convertir al país en un proveedor confiable y competitivo de energía para el mundo, aprovechando el potencial del yacimiento neuquino.
“Este acuerdo marca un paso decisivo en la transformación energética de la Argentina. Junto a Eni —compañía que elegimos por su sólida trayectoria internacional en GNL— estamos impulsando un proyecto que no sólo potenciará las exportaciones, sino que posicionará al país como un actor relevante en el mercado global”, destacó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.
Un proyecto con impacto global
El acuerdo contempla una producción estimada de 12 millones de toneladas de GNL por año, con exportaciones de gas y líquidos asociados que podrían alcanzar los US$ 14.000 millones anuales en su primera fase.
El plan prevé además la instalación de unidades flotantes de licuefacción (FLNG), plantas de tratamiento de gas y un gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro, desde donde se realizará la exportación.
YPF informó que esta etapa con Eni incluye la adjudicación de los diseños de ingeniería y la posibilidad de incorporar nuevos socios internacionales al consorcio, con el fin de escalar la capacidad y consolidar el proyecto Argentina LNG como un referente regional en producción y exportación de energía limpia.
“Estamos orgullosos de haber sido elegidos para un proyecto tan importante y de contribuir al desarrollo del GNL argentino, que representará una fuente significativa de suministro para los mercados internacionales”, afirmó Claudio Descalzi, CEO de Eni.
“La experiencia que desarrollamos en los proyectos FLNG en el Congo y Mozambique nos convierte en el socio ideal para llevar adelante este desafío”, agregó.
Apoyo político y visión estratégica
Antes de la firma del acuerdo, Marín y Descalzi mantuvieron una reunión en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei, en la que repasaron los avances de la iniciativa y las perspectivas de inversión futura.
El encuentro fue interpretado como una señal de respaldo político al desarrollo energético nacional y a la apertura del sector a inversiones de capital extranjero.
Una apuesta a largo plazo
El proyecto Argentina LNG contempla una segunda etapa de expansión que elevaría la capacidad de producción hasta 18 millones de toneladas anuales, lo que permitiría exportaciones cercanas a los US$ 20.000 millones por año, según los valores internacionales proyectados del GNL.
Desde YPF señalaron que esta iniciativa podría constituirse en la mayor inversión privada de la historia argentina, con un impacto directo en la generación de divisas, el empleo industrial y la transición energética.
“Argentina LNG es una apuesta estratégica por el desarrollo industrial, la generación de divisas y la integración global. No se trata sólo de un proyecto energético, sino de un paso hacia una nueva etapa de crecimiento sostenido para el país”, concluyó el comunicado de YPF.
Con este acuerdo, Argentina busca dar un salto cualitativo en la exportación de energía, aprovechando la abundancia de gas natural de Vaca Muerta y la demanda creciente de GNL a nivel mundial.
El desafío será ahora consolidar la infraestructura, atraer inversiones complementarias y asegurar competitividad a largo plazo en un mercado cada vez más estratégico para la transición energética global.
