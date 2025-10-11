#HOY:

Comunicado de la Embajada en Buenos Aires

China responde a EE.UU.: "América Latina no es patio trasero de nadie"

China respondió con firmeza a EE.UU. por comentarios sobre América Latina y el Caribe, acusando a Washington de injerencia y defendiendo su política de cooperación basada en respeto y beneficio mutuo.

La nota acusa a Bessent y a EE.UU. de injerencia y de intentar socavar la cooperación regional.
 14:32
 / 
Por: 

La Embajada de China en Argentina emitió un comunicado contundente en respuesta a las declaraciones del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre las relaciones de Beijing con Argentina y otros países de América Latina y el Caribe.

La nota acusa a Bessent y a EE.UU. de injerencia y de intentar socavar la cooperación regional.

"Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie", afirmó el comunicado, que calificó las declaraciones estadounidenses como “provocadoras” y un reflejo de una “mentalidad de la Guerra Fría”.

Injerencia China en la región

Según la Embajada, ciertos funcionarios estadounidenses “solo parecen moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas.”

Scott Bessent.

China defendió su política en la región, asegurando que se basa en el “respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo”, y que sus acciones buscan alinearse con las “necesidades e intereses estratégicos de ambas partes”.

En contraste, el comunicado critica la histórica política de Washington, señalando que EE.UU. “interfirió durante años en los intereses de los pueblos y trató de controlar a los países de la región, evidenciando su hegemonía y bullying.”

Cooperación

El texto advierte que la cooperación entre China y América Latina es un vínculo profundo que “jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países” y subraya que los países latinoamericanos y caribeños tienen el “derecho a elegir, con independencia y libertad, su camino de desarrollo y sus socios de cooperación.”

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei during the 80th United Nations General Assembly, in New York City, New York, U.S., September 23, 2025. REUTERS/Al DragoLa nota acusa a Bessent y a EE.UU. de injerencia y de intentar socavar la cooperación regional. Credito: REUTERS/Al Drago

Finalmente, el portavoz chino instó a EE.UU. a “dejar de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, y aportar de manera real al desarrollo de la región que dice defender.”

