China responde a EE.UU.: "América Latina no es patio trasero de nadie"

La Embajada de China en Argentina emitió un comunicado contundente en respuesta a las declaraciones del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre las relaciones de Beijing con Argentina y otros países de América Latina y el Caribe.
La nota acusa a Bessent y a EE.UU. de injerencia y de intentar socavar la cooperación regional.
"Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie", afirmó el comunicado, que calificó las declaraciones estadounidenses como “provocadoras” y un reflejo de una “mentalidad de la Guerra Fría”.
Injerencia China en la región
Según la Embajada, ciertos funcionarios estadounidenses “solo parecen moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas.”
Scott Bessent. Credito: REUTERS/Jeenah Moon/File Photo
China defendió su política en la región, asegurando que se basa en el “respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo”, y que sus acciones buscan alinearse con las “necesidades e intereses estratégicos de ambas partes”.
En contraste, el comunicado critica la histórica política de Washington, señalando que EE.UU. “interfirió durante años en los intereses de los pueblos y trató de controlar a los países de la región, evidenciando su hegemonía y bullying.”
Cooperación
El texto advierte que la cooperación entre China y América Latina es un vínculo profundo que “jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países” y subraya que los países latinoamericanos y caribeños tienen el “derecho a elegir, con independencia y libertad, su camino de desarrollo y sus socios de cooperación.”
Finalmente, el portavoz chino instó a EE.UU. a “dejar de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, y aportar de manera real al desarrollo de la región que dice defender.”
