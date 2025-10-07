Georgieva acompañó la postura del Tesoro de Estados Unidos junto a Caputo
La titular del Fondo también se reunió este lunes con el ministro de Economía argentino tras el encuentro con Bessent.
Kristalina Georgieva, titular del FMI, junto a Luis Caputo, ministro de Economía argentino. Crédito: FMI
9:39
La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó este lunes la reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y afirmó que trabaja “en estrecha colaboración” para “impulsar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento” del país.
El ministro se encuentra en Estados Unidos donde mantuvo también, esta mañana, una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. “Gracias, Secretario @SecScottBessent, por una reunión tan constructiva y por el progreso continuo”, expresó el ministro.
Luis Caputo, ministro de Economía. Crédito: REUTERS/Cristina Sille
Por su parte, Bessent dio la bienvenida “a @LuisCaputoAR y a la delegación argentina al @USTreasury”.
“Durante su estancia en Washington, continuaremos nuestras productivas conversaciones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las sólidas políticas de Argentina”, afirmó el funcionario estadounidense.
