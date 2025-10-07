#HOY:

Desde el FMI

Georgieva acompañó la postura del Tesoro de Estados Unidos junto a Caputo

La titular del Fondo también se reunió este lunes con el ministro de Economía argentino tras el encuentro con Bessent.

Kristalina Georgieva, titular del FMI, junto a Luis Caputo, ministro de Economía argentino. Crédito: FMI
 9:39

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó este lunes la reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y afirmó que trabaja “en estrecha colaboración” para “impulsar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento” del país.

“Tuve una excelente conversación con @LuisCaputoAR sobre las perspectivas de Argentina y las reformas que se están llevando a cabo", dijo Georgieva, en una publicación en la red social X.

La publicación de Georgieva en X.La publicación de Georgieva en X.

Afirmó que "trabajamos en estrecha colaboración con 🇦🇷, el @USTreasury y otros socios para impulsar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”.

El ministro se encuentra en Estados Unidos donde mantuvo también, esta mañana, una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. “Gracias, Secretario @SecScottBessent, por una reunión tan constructiva y por el progreso continuo”, expresó el ministro.

Argentina's Economy Minister Luis Caputo attends an event to commemorate the 215th anniversary of the May Revolution, in Buenos Aires, Argentina, May 25, 2025. REUTERS/Cristina SilleLuis Caputo, ministro de Economía. Crédito: REUTERS/Cristina Sille

Por su parte, Bessent dio la bienvenida “a @LuisCaputoAR y a la delegación argentina al @USTreasury”.

“Durante su estancia en Washington, continuaremos nuestras productivas conversaciones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las sólidas políticas de Argentina”, afirmó el funcionario estadounidense.

