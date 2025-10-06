En Washington

Bessent recibió a Caputo y puso en marcha la cumbre financiera entre EE.UU. y Argentina

El secretario del Tesoro norteamericano publicó una foto con el ministro de Economía argentino, dando comienzo a las negociaciones de apoyo económico, que incluyen posibilidades como swaps y garantías crediticias, en las vísperas de una nueva reunión entre Milei y Trump.