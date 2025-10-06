JP Morgan excluyó a la Argentina del índice EMBI+: cómo afecta al riesgo país
El banco de inversión quitó los bonos argentinos del EMBI+, su índice más estricto para deuda emergente. Desde ahora, el riesgo país no se actualizará más en tiempo real y dependerá del EMBI Global Diversified, con menor precisión y frecuencia.
JP Morgan dejó de actualizar en tiempo real el índice EMBI+ Argentina. Foto: Reuters
JP Morgan dejó de incluir a la deuda argentina en su índice más riguroso, el EMBI+, que se utiliza como principal referencia para el riesgo país. La modificación, que ocurrió durante el rebalanceo de septiembre, no fue comunicada oficialmente y genera dudas sobre la transparencia del nuevo cálculo.
Desde el 30 de septiembre, el subíndice EMBI+ Argentina dejó de actualizarse. Ahora, la referencia es el EMBI Global Diversified (EMBIGD), un índice más amplio, con requisitos menos exigentes y datos de cierre diario en lugar de tiempo real.
La exclusión se habría producido durante el rebalanceo de septiembre.
¿Qué cambia para el riesgo país?
La consecuencia más visible de esta exclusión es la frecuencia en la publicación del riesgo país. Hasta ahora, se actualizaba minuto a minuto. Con el EMBIGD, solo habrá un dato diario, al cierre de cada jornada. Esto reduce la capacidad de monitoreo para inversores y analistas.
Además, el EMBIGD incluye una mayor diversidad de bonos, incluyendo cuasi-soberanos y corporativos, lo que diluye la lectura directa sobre los títulos nacionales. La Argentina pierde así visibilidad en uno de los instrumentos clave del mercado.
El EMBIGD, nueva referencia, solo publica datos diarios de cierre. Foto: Reuters
Criterios que dejaron afuera al país
Aunque JP Morgan no brindó explicaciones públicas, fuentes del sector financiero explicaron que la salida del EMBI+ podría estar relacionada con un requisito de antigüedad para las emisiones. Los bonos argentinos fueron emitidos en 2020, al momento de la reestructuración, y estarían cerca de superar el umbral de cinco años exigido.
LSEG, el proveedor de datos utilizado por muchos medios y plataformas financieras, confirmó que desde el 30 de septiembre dejó de recibir información del EMBI+ Argentina.
¿Qué es el EMBI+ y por qué es clave?
El EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus) es un índice creado por JP Morgan que mide el rendimiento de bonos soberanos emitidos por países emergentes. Su diferencial respecto a los bonos del Tesoro de EE.UU. se conoce como “riesgo país”.
La exclusión de Argentina no significa que desaparezca del radar financiero, pero sí implica menor visibilidad, menos precisión y menor presencia en fondos pasivos que replican estos índices para armar carteras de inversión global.
