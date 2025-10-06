Finanzas globales

JP Morgan excluyó a la Argentina del índice EMBI+: cómo afecta al riesgo país

El banco de inversión quitó los bonos argentinos del EMBI+, su índice más estricto para deuda emergente. Desde ahora, el riesgo país no se actualizará más en tiempo real y dependerá del EMBI Global Diversified, con menor precisión y frecuencia.