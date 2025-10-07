Video: Milei entonó temas de rock y brindó un respaldo a Israel

Este lunes por la noche, el presidente Javier Milei cantó temas de rock nacional, cuestionó a los “kuka tira piedras” y brindó un fuerte respaldo a Israel como antesala a la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena.
Entre los temas que cantó Milei estuvieron “Demoliendo hoteles”, de Charly García; “El rock del Gato”, de Los Ratones Paranoicos, y “Blues del equipaje”, de La Mississippi, y “No me arrepiento de este amor” en la versión de Attaque 77.
El Presidente hizo su ingreso al microestadio minutos antes de las 21 y, si bien en el escenario lo esperaba una banda, los organizadores del acto emitieron por los altoparlantes la versión original de “Panic Show” de La Renga, el tema que el mandatario adoptó como leitmotiv desde 2023.
Apenas llegó al escenario, Milei abrazó a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina, en lo que fue una señal de respaldo en medio de las denuncias y los reclamos de la oposición por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Incluso agradeció al “Triángulo de Hierro”, que ambos conforman junto al asesor Santiago Caputo, y desde donde se toman las decisiones estratégicas y de gobierno.
También le dedicó algunos cuestionamientos al kirchnerismo, al expresar: “Pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla, y mucho menos la guerra”,dijo en referencia a la victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
Además, arengó al público a entonar el cántico “Cristina es tobillera”, en referencia a la prisión domiciliaria que cumple la ex mandataria nacional por la causa Vialidad, en respuesta a un canto de cancha de los asistentes, que habían entonado el verso “El que no salta es kuka”.
También los trató de “kukas tira piedras”, al incluirlos en una versión punk de “Dame Fuego”, de Sandro, y emitió un spot de reversión de Star Wars donde se lo vio en un enfrentamiento con la mayoría de los medios de comunicación; la propia Cristina Kirchner y Kicillof.
“Si no, no harían tantas operaciones; el que sabe que va a ganar no hace trampa”, exclamó el mandatario en un alto del show, en la previa a la presentación del libro “La Construcción del Milagro”.
En tanto, hizo una fuerte defensa de Israel en medio del conflicto en la Franja de Ganza, al advertir que ese país es el “bastión de occidente”, y pidió por los rehenes en Gaza, entre los cuales hay “cuatro argentinos”.
Por último, combinó la interpretación del tema “Libre”, de Nino Bravo, junto a imágenes del fallecido fiscal Alberto Nisman.
Entre los músicos que integraron la banda estuvieron los diputados Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch, en coros y batería, respectivamente, y el candidato a senador nacional Juan Pablo Benegas Lynch en guitarra rítmica.
