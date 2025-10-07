En el Movistar Arena

Video: Milei entonó temas de rock y brindó un respaldo a Israel

Entre los temas que cantó Milei estuvieron “Demoliendo hoteles”, de Charly García; “El rock del Gato”, de Los Ratones Paranoicos, y “Blues del equipaje”, de La Mississippi, y “No me arrepiento de este amor” en la versión de Attaque 77.