#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
En el Movistar Arena

Video: Milei entonó temas de rock y brindó un respaldo a Israel

Entre los temas que cantó Milei estuvieron “Demoliendo hoteles”, de Charly García; “El rock del Gato”, de Los Ratones Paranoicos, y “Blues del equipaje”, de La Mississippi, y “No me arrepiento de este amor” en la versión de Attaque 77.

Milei brindó un show musical como previa a la presentación de su libro.
 1:26
Por: 

Este lunes por la noche, el presidente Javier Milei cantó temas de rock nacional, cuestionó a los “kuka tira piedras” y brindó un fuerte respaldo a Israel como antesala a la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena.

El Presidente hizo su ingreso al microestadio minutos antes de las 21 y, si bien en el escenario lo esperaba una banda, los organizadores del acto emitieron por los altoparlantes la versión original de “Panic Show” de La Renga, el tema que el mandatario adoptó como leitmotiv desde 2023.

Apenas llegó al escenario, Milei abrazó a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina, en lo que fue una señal de respaldo en medio de las denuncias y los reclamos de la oposición por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Incluso agradeció al “Triángulo de Hierro”, que ambos conforman junto al asesor Santiago Caputo, y desde donde se toman las decisiones estratégicas y de gobierno.

“Pudieron ganar un round pero no la batalla”

Apenas llegó al escenario, Milei abrazó a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina,Apenas llegó al escenario, Milei abrazó a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina,

También le dedicó algunos cuestionamientos al kirchnerismo, al expresar: “Pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla, y mucho menos la guerra”,dijo en referencia a la victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Además, arengó al público a entonar el cántico “Cristina es tobillera”, en referencia a la prisión domiciliaria que cumple la ex mandataria nacional por la causa Vialidad, en respuesta a un canto de cancha de los asistentes, que habían entonado el verso “El que no salta es kuka”.

También los trató de “kukas tira piedras”, al incluirlos en una versión punk de “Dame Fuego”, de Sandro, y emitió un spot de reversión de Star Wars donde se lo vio en un enfrentamiento con la mayoría de los medios de comunicación; la propia Cristina Kirchner y Kicillof.

“Si no, no harían tantas operaciones; el que sabe que va a ganar no hace trampa”, exclamó el mandatario en un alto del show, en la previa a la presentación del libro “La Construcción del Milagro”.

La cita fue en el Movistar Arena.La cita fue en el Movistar Arena.

En tanto, hizo una fuerte defensa de Israel en medio del conflicto en la Franja de Ganza, al advertir que ese país es el “bastión de occidente”, y pidió por los rehenes en Gaza, entre los cuales hay “cuatro argentinos”.

Por último, combinó la interpretación del tema “Libre”, de Nino Bravo, junto a imágenes del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Lista de clásicos

Entre los temas que cantó Milei estuvieron “Demoliendo hoteles”, de Charly García; “El rock del Gato”, de Los Ratones Paranoicos, y “Blues del equipaje”, de La Mississippi, y “No me arrepiento de este amor” en la versión de Attaque 77.

Entre los músicos que integraron la banda estuvieron los diputados Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch, en coros y batería, respectivamente, y el candidato a senador nacional Juan Pablo Benegas Lynch en guitarra rítmica.

Más videos que te pueden interesar

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Arte Música Teatro
Javier Milei
Show
Karina Milei
Santiago Caputo
Lilia Lemoine
Alberto Nisman
Israel
Videos
Cristina Kirchner
Discapacidad
"Bertie" Benegas Lynch

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro