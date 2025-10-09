EE. UU. confirmó el swap por US$20 mil millones con Argentina y la intervención en el mercado de cambios

“Solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos”: con esa frase, Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU., definió el tono del mensaje con el que confirmó la asistencia económica para la Argentina.
El secretario del Tesoro estadounidense anunció el cierre de la asistencia financiera y el inicio de “operaciones directas” para estabilizar los mercados. El presidente Javier Milei agradeció el respaldo y celebró el apoyo de Donald Trump.
“Solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos”: con esa frase, Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU., definió el tono del mensaje con el que confirmó la asistencia económica para la Argentina.
El anuncio fue publicado este jueves en la cuenta oficial de Bessent en la red social X, sellando cuatro días de negociaciones entre el funcionario norteamericano y el ministro de Economía argentino, Luis Caputo.
El mensaje confirmó dos hechos clave: La finalización del swap de monedas por US$ 20.000 millones entre el Tesoro de Estados Unidos y el Banco Central argentino; y el inicio de operaciones de compra de pesos argentinos por parte del Tesoro norteamericano.
“La comunidad internacional —incluido el FMI— apoya unánimemente a la Argentina y su estrategia fiscal prudente, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Por eso hoy compramos directamente pesos argentinos”, escribió Bessent.
La declaración sacudió los tableros financieros. El dólar paralelo se replegó, los bonos argentinos rebotaron y el riesgo país retrocedió, en una jornada signada por la expectativa generada por el anuncio.
El mensaje fue el cierre político de una semana de máxima intensidad para la misión argentina en Washington. Caputo, acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, mantuvo reuniones con funcionarios del Tesoro, técnicos del FMI y representantes de fondos de inversión.
Las conversaciones fueron definidas como “productivas” y “estructurales” según el texto. Bessent sostuvo que se discutieron los “sólidos fundamentos económicos de la Argentina” y las reformas que —en palabras del funcionario estadounidense— “ya están generando importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas”.
Bessent señaló, además, que el esquema cambiario de bandas que aplica el gobierno argentino “sigue siendo adecuado para su propósito”, despejando rumores de que Washington pediría un cambio en la política cambiaria local atado a una devaluación.
En ese sentido, el banco Santander informó a sus clientes al término de la ronda cambiaria de este jueves que realizó una operación de venta de divisas en el mercado oficial de cambios argentino en nombre del Tesoro de los Estados Unidos, según confirmaron a Clarín fuentes de la entidad financiera.
De manera que la decisión de “comprar pesos argentinos” implica una acción destinada a contener la presión cambiaria y respaldar el programa de reformas del gobierno libertario. En la publicación, Bessent señaló que el Tesoro norteamericano “está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”.
Más allá de la letra económica, Bessent atribuyó en el texto al presidente Donald Trump un “liderazgo económico bajo la doctrina de América Primero” y destacó que esa visión está comprometida con “fortalecer a los aliados que promueven el libre comercio y la inversión estadounidense”.
En cuanto al vínculo norteamericano con la Argentina sostuvo que “sigo escuchando a líderes empresariales norteamericanos que, gracias al liderazgo del presidente Milei, están ansiosos por vincular más estrechamente las economías de Estados Unidos y Argentina”, escribió el funcionario.
El presidente argentino, Javier Milei, respondió poco después con un mensaje en inglés, también en X, donde agradeció el apoyo y dejó una frase alineada con la narrativa de Bessent:
“Gracias @secscottbessent por tu fuerte apoyo a la Argentina, y gracias presidente Donald Trump por tu visión y poderoso liderazgo. Juntos, como los aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos cada día para brindar oportunidades a nuestro pueblo.”
La interacción en redes entre Bessent y Milei —amplificada por cuentas oficiales de ambos gobiernos— fue interpretada en Buenos Aires como una señal de validación internacional en un momento donde el oficialismo busca estabilizar la economía y mostrar resultados concretos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.