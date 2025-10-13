“Nos van a salir dólares por las orejas”: Milei ratificó su rumbo y apuntó al kirchnerismo
En la antesala de su viaje a Washington para reunirse con Donald Trump, el presidente defendió su programa económico, dijo que no cambiará nada aunque pierda las elecciones y prometió una “avalancha de dólares” para Argentina.
“Nos van a salir dólares por las orejas”, dijo Milei en una entrevista con Luis Majul. Foto: Reuters
Javier Milei volvió a mostrarse exultante sobre el futuro económico argentino. En una entrevista con Luis Majul en El Observador, anticipó que el país vivirá “una avalancha de dólares” gracias a la inversión extranjera y los recursos naturales. “Nos van a salir dólares por las orejas”, afirmó.
Fundamentó su visión en el potencial de sectores como la minería, el campo y la energía. “El sector servicios es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios se van a disparar. Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso”, proyectó.
Milei viaja a Washington para reunirse con Donald Trump y reforzar el apoyo financiero. Foto: Reuters
“Estamos preparados para el peor de los casos”
El presidente sostuvo que su gobierno está listo ante cualquier escenario financiero o electoral. “No vamos a mover un ápice el programa, aun si perdemos la elección”, dijo. También aseguró que la Argentina cuenta con respaldo internacional y herramientas para evitar ataques especulativos.
Milei puso énfasis en la alianza con Estados Unidos como eje de esa estabilidad: “Washington decidió liderar el continente y define a la Argentina como su aliado”. Según explicó, habrá financiamiento directo del Tesoro norteamericano para rollear deuda y evitar cualquier escenario de default.
El Gobierno apunta a EE.UU. como respaldo clave para evitar una nueva crisis de deuda.
La hoja de ruta no se toca
Milei fue tajante al descartar un cambio de rumbo por razones electorales. “No voy a cambiar la política. La dirección es la correcta”, afirmó. Ratificó que continuará con el equilibrio fiscal, las reformas estructurales y la desregulación económica.
El presidente también dijo estar dispuesto a incorporar técnicos de otros espacios, siempre que acompañen su modelo. “Todos los que puedan mejorar la productividad de la gestión, los voy a sumar”, sostuvo.
El respaldo de Washington
Horas antes de partir rumbo a Washington, Milei confirmó que el gobierno de Trump ofrecerá un paquete de asistencia financiera de más de 20.000 millones de dólares, además de intervención directa en el mercado local. “Estados Unidos va a garantizar que no haya problemas de liquidez”, aseguró.
Rechazó las críticas por esta relación bilateral: “En todos los bancos centrales del mundo hay canastas de monedas. La intervención no pone en juego la soberanía”, dijo, al justificar el rol de EE.UU. en la estrategia económica del país.
En el final, Milei retomó su discurso ideológico. Cuestionó al kirchnerismo por “querer volver a la Unión Soviética de 1917” y definió su alianza regional como una barrera contra el “castro-chavismo y el socialismo del siglo XXI”.
Al mismo tiempo, remarcó que existe un consenso político sobre las reformas y ratificó su vocación de diálogo con otras fuerzas. “Lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es en el camino. Hay matices, pero eso es sano. El debate nos fortalece”, concluyó.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.