“Volver al populismo es perder el respaldo de EE.UU.”, advirtió Milei tras la reunión con Trump
Durante su visita a la Casa Blanca, el presidente argentino reafirmó su alineamiento estratégico con Estados Unidos. “Hacer Argentina Grande Otra Vez”, repitió Milei, y alertó que el apoyo norteamericano depende de que el país no retroceda hacia el populismo.
El presidente Javier Milei participó este martes de una nueva cumbre bilateral con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, donde reiteró su visión de un vínculo geopolítico sólido entre ambas naciones. El mandatario argentino fue recibido con honores y agradeció el apoyo financiero y político recibido desde Washington.
Milei volvió a mencionar el eslogan “Hacer Argentina Grande Otra Vez” —inspirado en la consigna de campaña de Trump— y destacó que el camino iniciado en diciembre de 2023 tiene a Estados Unidos como un “socio clave” para que la Argentina logre estabilidad macroeconómica.
Condicionamiento electoral
En un mensaje con fuerte tono político, Milei dejó en claro que la continuidad del respaldo norteamericano no está garantizada si el oficialismo pierde las próximas elecciones. “La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país”, dijo.
Trump, por su parte, elogió el trabajo de Milei y advirtió que los acuerdos firmados entre ambos gobiernos “están sujetos a quién gane las elecciones”. “Si el presidente pierde, no seremos generosos con Argentina”, remarcó ante los medios.
Las declaraciones generaron repercusiones inmediatas en los mercados y en el ámbito diplomático, donde se interpretaron como un fuerte mensaje de condicionalidad política en la relación bilateral.
La promesa de un giro histórico
Milei reafirmó su visión de que la Argentina puede volver a ocupar un lugar de relevancia global si consolida su rumbo actual: “Confío en que esta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial”.
La visita a la Casa Blanca se dio en el marco de negociaciones por un acuerdo financiero sin precedentes entre ambos países. En paralelo, el Tesoro de EE.UU. intervino en los mercados cambiarios argentinos y se baraja la posibilidad de un swap por US$ 20.000 millones, además de compras de bonos soberanos por parte de bancos estadounidenses.
Milei cerró su intervención en inglés con un encendido “Viva la libertad, carajo”, bajo la mirada sonriente de Trump, quien recordó que ya desde antes de la campaña había enviado gorras MAGA al entonces candidato libertario.
