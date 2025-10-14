En Washington

“Volver al populismo es perder el respaldo de EE.UU.”, advirtió Milei tras la reunión con Trump

Durante su visita a la Casa Blanca, el presidente argentino reafirmó su alineamiento estratégico con Estados Unidos. “Hacer Argentina Grande Otra Vez”, repitió Milei, y alertó que el apoyo norteamericano depende de que el país no retroceda hacia el populismo.