El mensaje de Trump a Milei dejó un efecto inesperado en los mercados

Wall Street reaccionó con una brusca reversión tras la cumbre entre el presidente argentino y su par estadounidense. Bonos y acciones que venían en alza cayeron fuertemente.

Las acciones argentinas en Wall Street retrocedieron tras la cumbre entre Milei y Trump. Foto: Reuters
 20:05
Por: 

La expectativa que generó el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Washington se esfumó rápidamente en los mercados. A medida que avanzaba la conferencia de prensa, los bonos en dólares revirtieron las ganancias iniciales y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York comenzaron a mostrar caídas pronunciadas.

“Si el presidente pierde, no seremos generosos con Argentina”, lanzó Trump, al condicionar las posibles inversiones y el apoyo financiero a un eventual triunfo del oficialismo estadounidense. El riesgo país se mantuvo por debajo de los 1000 puntos, pero los papeles bancarios y energéticos lideraron las bajas.

Acciones y bonos argentinos en rojo

Entre las principales caídas se registraron Banco Supervielle (-7,8%), Banco Galicia (-6,5%) y Pampa Energía (-5,7%). En contraposición, Globant, Ternium y Tenaris lograron resistir con leves subas. En cuanto a los bonos globales, las pérdidas llegaron hasta el 2%.

Antes del encuentro, el mercado reaccionaba con optimismo ante la expectativa de anuncios concretos sobre un swap por US$ 20.000 millones y apoyo del Tesoro de EE.UU. en el mercado cambiario. Sin embargo, el condicionamiento político de Trump cambió por completo el humor inversor.

U.S. President Donald Trump gestures during lunch with Argentina’s President Javier Milei (not pictured) in the Cabinet Room at the White House in Washington, D.C., U.S., October 14, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAYTrump condicionó el apoyo financiero a un eventual triunfo del oficialismo estadounidense. Foto: Reuters

Los dólares financieros vuelven a subir

El contado con liquidación trepó a $1466,66 y el MEP a $1443,81, con una suba del 2%. El dólar oficial, que había tocado los $1400 al mediodía, cerró a $1385, $10 por encima del lunes. La volatilidad reflejó la incertidumbre sobre la efectividad del respaldo estadounidense a la estrategia cambiaria del Gobierno.

Este martes también se conoció el índice de inflación de septiembre, que se ubicó en 2,1% según el INDEC. El dato quedó en segundo plano frente al giro inesperado que tomó el vínculo bilateral entre Argentina y EE.UU. luego de la cumbre.

U.S. President Donald Trump points a finger as he welcomes Argentina's President Javier Milei at the White House in Washington, D.C., U.S., October 14, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAYEl mercado esperaba anuncios concretos, pero predominó la cautela tras la conferencia. Foto: Reuters

Qué se esperaba del acuerdo con EE.UU.

El mercado aguardaba por definiciones sobre una batería de medidas: el swap de monedas por US$ 20.000 millones, la intervención del Tesoro en los mercados oficiales y financieros, la compra de bonos por hasta US$ 10.000 millones, un acuerdo comercial con aranceles reducidos y una nueva revisión con el FMI.

Todos esos puntos están ahora bajo la lupa, ya que el propio Trump aclaró que estarán sujetos al resultado de las elecciones legislativas.

