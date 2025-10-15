Reacción en Wall Street: acciones y bonos argentinos rebotan tras el mensaje de Trump

Luego de la caída que provocó el mensaje de Donald Trump sobre el apoyo financiero condicionado a un triunfo de las fuerzas de Javier Milei en las elecciones legislativas, los mercados argentinos comenzaron a mostrar signos de recuperación. Este miércoles, tanto los bonos soberanos como los ADRs registran subas importantes en Wall Street.
Las acciones de Central Puerto encabezan el rebote con una suba de 8,3%, impulsadas además por su vínculo con un nuevo proyecto energético estratégico en la Patagonia. Le siguen Edenor (+7,3%), Banco Supervielle (+4,2%) y BBVA (+3,4%).
El factor “Stargate Argentina”
Central Puerto se disparó tras confirmarse su participación como proveedor de energía para “Stargate Argentina”, el nuevo centro de datos que OpenAI construirá en la Patagonia. Se trata de un proyecto con una capacidad inicial de 100 MW, escalable hasta 500 MW, con fuerte respaldo privado y colaboración internacional.
Central Puerto lidera las subas tras el anuncio del proyecto Stargate en la Patagonia. Foto: Reuters
Este anuncio le dio impulso a todo el panel energético y volvió a poner a la Argentina en el radar de inversores tecnológicos, aún en medio de la incertidumbre electoral.
Bonos y riesgo país: mejora tenue
En paralelo, los bonos en dólares mostraron un rebote de hasta 1,6% en la jornada. El riesgo país, sin embargo, continúa por encima de los 1.000 puntos básicos, reflejando la persistente cautela del mercado ante la posibilidad de un cambio de rumbo político.
El Merval en dólares vuelve a superar los 1.300 puntos por acción del sector energético. Foto: Reuters
En la bolsa porteña, el índice S&P Merval sube 1,8% hasta alcanzar los 1.918.215 puntos. En dólares, el Merval trepa 2,1% y vuelve a ubicarse por encima de los 1.300. Las acciones más destacadas fueron nuevamente Central Puerto (+6,8%), Edenor (+3,1%) y Supervielle (+2,2%).
Un rebote condicionado
Pese al alivio, los operadores coinciden en que el rebote no implica una señal de tendencia firme. La volatilidad sigue presente y los movimientos están atados al calendario político y a nuevas definiciones desde Washington. El mercado espera nuevas señales de certidumbre para consolidar el repunte.
El repunte de este miércoles deja en evidencia la sensibilidad del mercado argentino a las definiciones geopolíticas. Las promesas de respaldo financiero por parte del Tesoro norteamericano, anunciadas por Scott Bessent, mantienen a flote las expectativas, aunque el mensaje político fue contundente: sin Milei, no hay apoyo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.