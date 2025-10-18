Se acelera la cuenta regresiva camino al 26 de octubre

En Casa Rosada todo queda supeditado al resultado de las legislativas nacionales

En la recta final rumbo a los comicios nacionales la administración de La Libertad Avanza intenta despejar incertidumbres económicas, tanto en la previa como posteriormente a las elecciones. La reformulación del Gabinete nacional y la relación con los opositores queda atada a los guarismos electorales