Cristina Kirchner advirtió que Estados Unidos maneja la economía argentina por "control remoto"
En un mensaje grabado desde la prisión domiciliaria, la exmandataria denunció la influencia externa en la política argentina y aseguró que en las elecciones legislativas deberá elegirse entre Javier Milei o el país.
En el 80 aniversario del Día de la Lealtad peronista, la expresidenta dijo que Milei es el “empleado del mes” de Trump. Foto: REUTERS / Alessia Maccioni.
La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a criticar este viernes al gobierno de Javier Milei al afirmar que “la economía está manejada a control remoto desde Estados Unidos” y aseguró que en las elecciones legislativas del 26 de octubre deberá elegirse entre el presidente libertario o “Argentina”.
Al calificar a Milei de “empleador del mes” del mandatario estadounidense, Donald Trump, la ex mandataria planteó en un mensaje emitido por el Día de la Lealtad que “algunos pretenden volver a los tiempos en los que la soberanía argentina se decidía en una embajada”.
“80 años después nos ponen en la misma disyuntiva: en aquel entonces era Braden o Perón, hoy pareciera ser Bessent o Perón”, sentenció Fernández de Kirchner.
En tanto, la ex mandataria consideró que el verdadero problema de la Argentina no es la “injerencia extranjera”, sino la “incapacidad de la derecha y el poder económico para proponer un proyecto que incluya a todos los argentinos”.
Asimismo, cuestionó el acuerdo entre Milei y Trump al afirmar que el Tesoro de ese país “no compra pesos” sino que está “comprando tiempo para que los especuladores salgan del laberinto financiero que ellos mismos armaron”.
Imágenes de la caravana hacia la casa de CFK este viernes por el Día de la Lealtad Peronista. Foto: REUTERS / Alessia Maccioni.
“Esto ya lo vimos antes, es el mismo guión de la dependencia. La economía está manejada a control remoto desde Estados Unidos”, planteó.
Y añadió que cuando “los poderosos de afuera quieren decidir quién gobierna, la respuesta tiene que ser la misma que hace 80 años: la soberanía no se negocia”, tras lo cual cerró: “El 26 es Milei o Argentina”.
Caravana a San José 1111
Las palabras de la ex mandataria se produjeron en el marco de los 80 años del Día de la Lealtad peronista, fecha para la que el kirchnerismo se acercó por la tarde hacia San José 1111 desde diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires.
Imágenes de la caravana hacia la casa de CFK este viernes por el Día de la Lealtad Peronista. Foto: REUTERS / Alessia Maccioni.
Desde allí se emitió el mensaje grabado por audio en el domicilio en el que la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.
Participaron de la caravana el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entre otros dirigentes políticos, sociales y gremiales que se dieron cita frente a la casa de la ex mandataria.
Kicillof apuntó contra Milei
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que el presidente Javier Milei “fue a pedir la escupidera” al Tesoro de los Estados Unidos y calificó como “fracaso” la política económica del oficialismo. Lo hizo durante su discurso en el acto por el Día de la Lealtad Peronista en el que estuvo secundo por los candidatos Juan Grabois y Jorge Taiana.
Para Kicillof, la visita de Milei a la Casa Blanca, donde fue recibido por su par estadounidense, Donald Trump, fue una postal “humillación y entrega nacional más vergonzosa” de “la historia”. En esa línea, chicaneó al mandatario argentino que no llevó traductor oficial: “Ni siquiera lo quisieron traducir porque no les importa ni una palabra lo que dice”.
En esa línea, el economista criticó en duros términos la política económica mileísta y apuntó contra el Palacio de Hacienda, que lidera Luis Caputo: “Llaman éxito al cuarto salvataje desde que asumió. Fue a pedirle la escupidera al Tesoro norteamericano. Nadie que está bien y tiene éxito necesita que los salven cuatro veces. Es un fracaso la política de Milei”.
También aseguró que a Trump lo “asesoran mal” y que le “mienten”. “Le dicen que con un puñado de dólares se va a erradicar una amenaza, un ‘enemigo’ que es el peronismo. Yo les quiero decir Perón cambió el idioma argentino: en la argentina la dignidad se llama peronismo”.
Kicillof rememoró el triunfo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre: “Se rompió un mito: Milei pregonaba que, por primera vez, la crueldad, el odio y la exclusión tenían apoyo popular. El 7 de septiembre ese hechizo se rompió”.
Sobre el final, envió un mensaje interno al peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027: “Es mucho lo que está en juego en estas elecciones. Quieren ver qué pasa que se ha vendido de la motosierra y la destrucción del Estado. Tenemos que construir con responsabilidad aquello que el 2027 va a devolver al peronismo al Gobierno”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.