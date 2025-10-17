Ancla fiscal, menos inflación y más reservas

El FMI dejó en claro qué espera de la Argentina en materia económica

Hoja de ruta del Fondo para la Argentina, en medio de las negociaciones con el Tesoro norteamericano. Tras la Asamblea Anual, presentó un informe que ubica al país en una etapa "crucial” para la continuidad de reformas. Además, el próximo jefe del Departamento del Hemisferio Occidental remarcó las prioridades para el país.