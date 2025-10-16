Encadena cuatro meses con aumentos

Se aceleró la inflación mayorista: avanzó 3,7% en septiembre

El índice de precios internos al por mayor medido por el INDEC volvió a subir y se ubicó en el noveno mes del año por encima del IPC que había marcado 2,1%. Los productos importados treparon 9%, mostrando un traslado a los precios del aumento del dólar que en los minoristas.