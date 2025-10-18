#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Caravana en territorio bonaerense

Milei retomó la campaña y pidió no volver a "la barbarie de los Kirchner"

El presidente busca captar votantes indecisos en la recta final, enfocando su mensaje en las ideas de la libertad. Recorrida con Santilli y Bullrich en la provincia de Buenos Aires.

Milei encabezó una caravana en el partido bonaerense de 3 de Febrero. Foto: REUTERS / Matias Baglietto.
 0:07
Por: 

El presidente Javier Milei encabezó esta tarde una caravana de campaña de cara a las elecciones del domingo 26 y dijo que ese día se votará "la posibilidad de abrazar la civilización y las ideas de la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner".

El mandatario dio un breve mensaje, megáfono en mano, desde la parte trasera de una camioneta, acompañado por los candidatos Diego Santilli, Karen Reichardt y Patricia Bullrich, además de Karina Milei.

Estuvieron también el referente de LLA en Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el armador bonaerense Sebastián Pareja, aunque no arriba de la camioneta.

Antes de la llegada de Milei y sus candidatos, hubo algunos empujones y corridas entre los militantes libertarios y un reducido grupo de manifestantes que concurrieron a las inmediaciones de la céntrica Plaza de los Aviadores a protestar contra el Presidente, pero la situación no pasó a mayores.

Argentina's President Javier Milei waves during a La Libertad Avanza party rally ahead of the October 26 midterm elections, seen as crucial for his administration after U.S. President Donald Trump warned that future support for Argentina would depend on Milei's party performing well in the vote, in Tres de Febrero, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, October 17, 2025. REUTERS/Matias BagliettoMilei encabezó una caravana en el partido bonaerense de 3 de Febrero. Foto: REUTERS / Matias Baglietto.

"Estamos de nuevo frente a un momento bisagra, tenemos la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner", sostuvo el mandatario, quien retomó la campaña luego del paréntesis de unos días por su viaje a Washington para reunirse con Donald Trump.

Y agregó: "El momento es duro, pero lo cierto es que hoy hay menos inflación, menos pobres, menos indigentes, menos narcotráfico, menos inseguridad. Por lo tanto estamos a mitad de camino, les pido un esfuerzo, que no aflojen y que sigan abrazando las ideas de la libertad. A seguir al Colo y a Karen, que vamos a ganar".

Tres de Febrero es un municipio de la Primera Sección Electoral, donde en las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre, LLA fue superado por diez puntos porcentuales por la alianza peronista Fuerza Patria.

Argentina's President Javier Milei and lawmaker Diego Santilli attend a La Libertad Avanza party rally ahead of the October 26 midterm elections, seen as crucial for Milei's administration after U.S. President Donald Trump warned that future support for Argentina would depend on Milei's party performing well in the vote, in Tres de Febrero, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, October 17, 2025. REUTERS/Matias BagliettoMilei encabezó una caravana en el partido bonaerense de 3 de Febrero. Foto: REUTERS / Matias Baglietto.

Santilli, al llegar al lugar de la caravana, habló brevemente con la prensa y envió un mensaje al electorado de la provincia a nueve días de la votación: "Podemos mejorar, podemos descontar, para hacer las reformas que faltan", sostuvo.

Milei continuará este sábado la campaña, llevándola al interior del país: a las 10:30 visitará Santiago del Estero y a las 18:30 desembarcará en Tucumán, donde también hará sus respectivas caravas junto a sus candidatos de ambas provincias.

En la ciudad de Santiago, hará la recorrida junto a los postulantes de LLA a diputada nacional Laura Godoy y a senador nacional Tomás Figueroa, mientras que en San Miguel de Tucumán, se mostrará con el candidato a diputado Federico Pelli.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Buenos Aires
Diego Santilli
Javier Milei
Gobierno de la Provincia
Elecciones 2025

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro