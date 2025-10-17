Cierres de campaña entre actos, recorridas y una posible nueva visita presidencial
El oficialismo, a través de Provincias Unidas, encarará actos de cierre junto al gobernador tanto en Santa Fe como en Rosario. El peronismo priorizará recorridas distritales. La Libertad Avanza alimenta la expectativa de una nueva visita al territorio santafesino de Javier Milei.
Scaglia encabezará los actos de cierre de Provincias Unidas junto a Pullaro.
A una semana de las elecciones legislativas nacionales, los principales espacios políticos en Santa Fe diseñan sus actos y actividades de cierre de campaña. La semana será intensa para todos, aunque cada sector intentará imprimirle sus particularidades.
Venado Tuerto, Santa Fe y Rosario
En el caso de Provincias Unidas, que lleva a la actual vicegobernadora Gisela Scaglia como primera candidata a diputada nacional, se planificaron una serie de eventos en las principales ciudades que operarán como cierre.
Este mismo viernes, la actividad será en Venado Tuerto; el próximo 22 de octubre se hará lo propio en la ciudad de Santa Fe (Club Regatas), para concluir el 23 en Rosario, en las instalaciones del BioCeres Arena.
En todos los casos estará presente el gobernador Maximiliano Pullaro, quien mantuvo un rol activo durante la campaña. La intención de los referentes y postulantes, según confiaron a El Litoral, es mantener en simultáneo "todo lo que sea posible" las recorridas por diferentes distritos, hasta "agotar el plazo electoral previsto" antes de la veda.
Por el lado del peronismo, la lista de Fuerza Patria que lidera Caren Tepp no planea un acto de cierre "en términos tradicionales". En cambio, mantendrá recorridas por diversas ciudades – habrá una fuerte presencia esencialmente en Santa Fe y Rosario- tratando también de exprimir el plazo legal para la actividad proselitista hasta "el jueves por la noche".
Este viernes, en tanto, a propósito de la conmemoración del Día de la Lealtad, se realizará un encuentro de dirigentes, candidatos y gremialistas en esta capital.
En cuanto a La Libertad Avanza, los candidatos de la nómina que lidera Agustín Pellegrini harán caminatas y visitarán medios de comunicación. Pero la principal expectativa pasa por una eventual nueva visita del presidente Javier Milei a la provincia. En este caso, la ciudad elegida sería Rosario.
Milei saludó a militantes en Santa Fe en su efímera visita.
Pero hasta el momento, ninguna fuente del sector se atrevió a confirmar la actividad. De ser así, el desembarco implicaría un cambio en la estrategia del sector libertario que planificaba un cierre de campaña en la ciudad de Córdoba. Y se fundamentaría en la expectativa sobre un buen desempeño electoral de la lista libertaria en la provincia de Santa Fe.
Tepp participará del encuentro con dirigentes y gremialistas por el Día de la Lealtad.
Milei, como se sabe, visitó esta capital a principios de mes. Fue un raíd accidentado, con una caminata en la peatonal San Martín que no pudo concretarse como consecuencia de incidentes protagonizados por sectores de la oposición, y hasta detenidos que se generaron después de que la policía confrontase con los manifestantes.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
