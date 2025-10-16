La presidenta de la Cámara de Diputados ante las elecciones

Clara García: "El 26 se juega el futuro del país de cara al 2027"

La socialista valora la construcción de Provincias Unidas y asegura que su fuerza inició el camino cuando dos años atrás acompañó la candidatura de Schiaretti. La necesidad de votar a favor y no anti.