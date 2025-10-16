Pliegos, reglamentos y Presupuesto en agenda legislativa de octubre

La Legislatura entró en modo campaña electoral. La mayor cantidad de senadores y diputados se encuentra movilizados en el territorio apoyando sus listas nacionales que definirán el próximo 26 de octubre las nueve bancas que corresponden a Santa Fe en la Cámara de Diputados del Congreso.
Ni el Senado ni Diputados fueron citados para este jueves ni tampoco lo serán el jueves venidero. En cambio, para el 30 de octubre, se espera la convocatoria a la Asamblea Legislativa en la previa a las sesiones ordinarias de ambas cámaras. En Legislatura se aguarda el ingreso de un mensaje del Poder Ejecutivo con al menos nueve pliegos de candidatos a jueces de diferentes fueros y distritos.
También en la última semana de octubre deberá ingresar el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos 2026 que está elaborando el Ministerio de Economía y para lo cual hay consultas entre el equipo que conduce Pablo Olivares y legisladores oficialistas. La fecha del 31 de octubre como límite del ingreso del mensaje sobre Presupuesto está contenido en la nueva Constitución vigente desde el 12 de septiembre último.
La nueva Carta Magna elongó los períodos ordinarios que hasta septiembre iban del 1 de Mayo al 31 de Octubre con posibilidad de la propia Legislatura de estirarlo hasta el 30 de noviembre. Ahora, el artículo 75 dispone que "ambas Cámaras se reúnen en sesiones ordinarias desde el 15 de febrero hasta el 30 de noviembre de cada año".
Acota que "el Poder Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario y sólo para tratar los asuntos que determine. Las Cámaras pueden convocarse a sesiones extraordinarias a pedido de la cuarta parte de sus integrantes y por tiempo limitado para tratar graves asuntos de interés público".
La nueva fecha de apertura del año legislativo obliga a cambios parciales en los reglamentos de ambas cámaras legislativas para adaptarlos al texto constitucional. Ya circulan en despachos legislativos anteproyectos de reforma para el intercambio entre los diferentes espacios políticos. "Debemos aprobar los cambios antes de finalizar noviembre" dijo un diputado que trabaja la temática. Una versión parecida dio un senador consultado por El Litoral.
Entre los temas a modificar en los reglamentos está lo atinente a las sesiones preparatorias, especialmente la de Diputados. Dichas sesiones anteceden al mensaje del gobernador ante Legislatura y en ellas se designan las autoridades para el año parlamentario.
En el caso de la Cámara de Diputados, el reglamento hoy en su primer artículo dispone que "el día 25 de abril de cada año, o el inmediato posterior si aquel fuere feriado, se reunirán los diputados en sesiones preparatorias para constituirse". Acota que servirá para elegir por votación nominal y a simple pluralidad de votos la mesa directiva compuesta de un presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo.
El artículo del reglamento todavía guarda la última determinación que dispone que "la Secretaría procederá a citar telegráficamente a los diputados con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos".
La nueva fecha de la preparatoria deberá ser la primera quincena de febrero y circulan borradores sobre si será un día determinado o cómo se dispone la convocatoria para que al 15 de febrero ya esté constituida la nueva mesa directiva.
En el Senado, el reglamento no ofrece inconvenientes en este punto ya que dispone que la Cámara "celebrará sesiones preparatorias dentro de los diez días anteriores del señalado por la Constitución Provincial para la apertura del período ordinario, las que tendrán como única finalidad incorporar los senadores electos -cuando corresponda-, elegir la mesa directiva, fijar días y horas para sesionar y, en los años que corresponda la renovación de la Cámara, designar las comisiones internas permanentes y bicamerales".
Es decir que en la Cámara Alta la preparatoria ya tiene definido que será entre el 5 y el 15 de febrero.
En cambio, el artículo 19 está ya desactualizado porque dispone que Senado "abrirá automáticamente sus sesiones ordinarias el 1º de mayo de cada año y las cerrará el 31 de octubre, siendo este período susceptible de prórroga por un mes más, en virtud de decisión concorde de ambas Cámaras".
La Constitución además simplificó el trámite para la sanción de leyes. Ya no son necesarios cinco pasos, sino tres. También se dispusieron restricciones a los fueros parlamentarios.
En otros aspectos que se trabaja en la reforma de los reglamentos apunta a cómo se ordena el debate de cada proyecto siguiendo algunos de los lineamientos adoptados por la Convención Reformadora.
Peritos laborales
El diputado José Corral (UCR) ingresó un proyecto de ley para reformar tres artículos de la Ley 7945 que estableció el Código Procesal Laboral y que refieren especialmente al tema peritos.
El proyecto junto a otro ingresado por su par Martín Rosúa tiene preferencia para la próxima sesión.
Según Corral, "el proyecto tiene por objeto contribuir a la disminución de la litigiosidad laboral en la Provincia de Santa Fe mediante la implementación obligatoria del cuerpo especializado de peritos profesionales en el ámbito del Poder Judicial". Propone para ello la modificación de los artículos 76, 82 y 83 del Código Procesal Laboral con el propósito de establecer criterios más claros, uniformes y eficientes en materia de prueba pericial y regulación de honorarios.
El vicepresidente de la Cámara destacó que en los últimos años, en Santa Fe se ha experimentado un alarmante crecimiento de los juicios laborales, lo que compromete no sólo el funcionamiento del sistema judicial, sino también la seguridad jurídica de empleadores y trabajadores. "Según datos recientes de la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras Actividades Empresarias de la Provincia de Santa Fe (FECOI), los juicios laborales aumentaron un 92% en tan solo dos años, a pesar de la disminución en la tasa de siniestralidad laboral" destacó.
Explicó que el proyecto apunta a profesionalizar y jerarquizar la actividad pericial en los procesos laborales para asegurar calidad técnica uniforme en las pericias, transparencia y previsibilidad en la regulación de honorarios, reducción de tiempos procesales mediante la disponibilidad inmediata de peritos oficiales, disminución del conflicto judicial originado por pericias contradictorias o deficiencias técnicas.
