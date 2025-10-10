Primero Senado, después Diputados

Amplían a más profesionales para intervenir en la registración de contratos de fideicomiso

La norma hará más operativa la Ley 14.377 sancionada a fines del año pasado. Clara García destacó la necesidad de darle certeza y seguridad al inversor. Más legisladores juraron la Constitución. Anunciaron la conformación de un nuevo bloque político en la Cámara Baja.