En Buenos Aires

Pullaro: "No vamos a proponer un candidato, vamos a proponer un presidente para Argentina"

El acto de cierre en el Estadio Obras Sanitarias consolidó a las provincias como una fuerza política nacional, con miras a las presidenciales de 2027 y un modelo productivo. El mandatario santafesino advirtió que “la peor frustración que podríamos tener es que el kirchnerismo vuelva a tener una oportunidad para llegar al gobierno”. Y planteó: “La vicegobernadora Gisela Scaglia es quien encabeza la lista en Santa Fe porque entendimos que es fundamental tener legisladores que le pongan sensatez al proceso político”.