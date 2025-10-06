En plena campaña

Nueva convocatoria de los gobernadores de Provincias Unidas, esta vez, en Jujuy

El encuentro será el próximo jueves. Y el siguiente, el 15 de octubre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el último cónclave, en Chubut, los mandatarios se quejaron del "destrato y ninguneo" del gobierno central. Y se autodefinieron como "la única opción" para no volver "ni a Karina y al kirchnerismo"